Дунай зупиняється: брак вантажів загрожує річковим портам

Дунайські порти не можуть конкурувати за експортні вантажі. Якщо не вдасться експортувати товари через Одесу, бізнес переорієнтується на порти ЄС.

Про це повідомив генеральний директор ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" Дмитро Москаленко.

"Дунай зупиняється. Дунай потребує комплексного плану, що базується на реаліях ринку, а не ілюзіях нібито "точкові" проекти й покращення змінять загальну картину", - підкреслив Москаленко.

За його словами, "план порятунку Дунаю" потрібно починати з формування концепції конкурентоспроможного логістичного ланцюгу. Зокрема, він має включати поєднання усіх логістичних ланок: залізницю, накопичення, перевалку і флот.

Очільник УДП нагадав, що минулого року обсяг вантажоперевезень через порти Дунаю сягнув рекордних 3,2 млн тонн на місяць.

"Наразі не йдеться про рекорди. Але ми маємо визначати мінімальний обсяг, який потрібен Дунайському кластеру, щоб зберегти той значний потенціал, що був створений завдяки зусиллям держави та бізнесу на початку війни", — наголосив Москаленко.

Він додав, що для УДП цей мінімум становить 150 тис. тонн щомісяця.

"Це відносно незначний обсяг у масштабах загальноукраїнського експорту, втім, його цілком реально перенаправити на Дунай", - резюмував Москаленко.

Раніше в УДП пропонували уряду поставити в рівні умови порти Одеси та Придунав’я та просили запровадити 30% знижку на залізничні перевезення до станцій Ізмаїл та Рені.

Криза в УДП

Нагадаємо, Українське Дунайське пароплавство (УДП), найбільша державна судноплавна компанія країни, скорочує робочий день до шести годин на день та починає оптимізацію штату співробітників через кризу перевезень.

Також через падіння попиту на перевезення Дунаєм УДП поставило більшість флоту у відстій.

Через глибоку кризу вантажних перевезень річкою Дунай європейські судноплавні компанії спільно звернулися до влади Євросоюзу з вимогою втрутитися у ситуацію.