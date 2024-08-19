Українське Дунайське пароплавство скорочує робочий день та оптимізує штат працівників: у чому причина

Українське Дунайське пароплавство (УДП), найбільша державна судноплавна компанія країни, скорочує робочий день до шести годин на день та починає оптимізацію штату співробітників через кризу перевезень.

Про це повідомив гендиректор УДП Дмитро Москаленко.

За його словами, криза на дунайському ринку річкових перевезень загострюється, тому УДП вимушено скорочувати витрати та переходить на 6-годинний робочий день

Серед основних причин кризи Москаленко виділяє відсутність підтримки дунайського експортного напряму.

"Дунайські порти здатні конкурувати з одеськими за українську агропродукцію, але потрібна знижка на залізничні перевезення до Ізмаїлу", - констатує очільник УДП.

Також, через спеку на Середньому Дунаї мілководдя ускладнює рух баржевих караванів, тому деякі клієнти у серпні взяли паузу, щоб не ризикувати.

Крім того, зменшується допустима осадка барж, але власники вантажу не готові до підвищення фрахтових ставок.

Москаленко нагадав, що через спеку аграрії втратили частину врожаю, тому скоротився обсяг агропродукції, що експортується Дунаєм.

Рентабельність мінімальна

"Нам часто кажуть – колись раніше на Дунаї також просідав ринок, але ж якось вантажі знаходили. Так, знаходили, але значна частка рейсів була збитковою. Підприємство звітувало про збільшення кількості перевезених пасажирів і тонн вантажу, а насправді УДП лише нарощували борги, які на початок 2022 досягли 8 млн євро", - підкреслив Москаленко.

Він визнав, що підприємство деградувало та не платило по півроку зарплати працівникам.

Але на відміну від минулих криз, УДП принципово не працюватиме у збиток та не створюватиме заборгованості.

"Всі наші рейси прибуткові. Флот працює в плюс. Увесь вантаж, що "рахується", з ринку ми забираємо. Але такого вантажу дуже не багато, фрахтові ставки на мінімумі, тож рентабельність мінімальна", - підкреслив очільник УДП.

Він зауважив, що конкурентам підприємства також вкрай складно, але вони виживають навіть за низького ринку, тому що приватники, особливо дрібні, працюють самі на себе, часто без податків (в чорну), без соціальних зобов’язань, з мінімальною кількістю людей, яких набирають по контракту.

Скорочення працівників

Але УДП, як держпідприємство, працює у зовсім інших умовах - платить зарплати в білу, тримає величезний штат та має колосальні соціальні зобов’язання.

"Два роки ми сумлінно тягнули соціальний тягар - в два з половиною рази підняли середню зарплату, сплатили понад мільярд гривень податків. Але за сьогоднішніх умов флот не може утримувати понад тисячу людей. Ми провели цифровізацію управління та обʼєктивно можемо працювати значно меншою кількістю персоналу. Навіть за високого ринку оптимізації штату було не уникнути. Це розуміють всі", - наголосив Москаленко.

Він повідомив, що цього тижня починає пошук компромісу щодо зменшення витрат на персонал, які наразі складають 70% всіх накладних витрат компанії.

"За погодження профспілки компанія вже тимчасово перейшла на 6 -годинний робочий день. В декілька разів зменшена кількість людей у комерційній службі. Обговорюємо наступні рішення, в тому числі "непопулярні"", - зазначив Москаленко.

Він підкреслив, що має бачення, як диверсифікувати роботу компанії, створити нові робочі місця.

"У пароплавства величезний потенціал. Але щоб його розкрити, компанія має вистояти", - переконаний очільник УДП.

Україна починає модернізувати річковий флот Дунайського пароплавства

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) проведе інвестиційний аналіз "Українського Дунайського пароплавства" перед початком фінансування програми відновлення флоту на суму 86 млн євро.

Річковий флот Дунайського пароплавства має середній вік понад 40 років. Для продовження роботи українського флоту в країнах ЄС терміново потрібна капітальна модернізація самохідних суден із заміною двигунів на більш екологічні та енергоефективні.

Тому Україна розпочинає модернізацію річкового флоту "Українського дунайського пароплавства" (УДП) спільно з міжнародними партнерами. Планується модернізувати весь тяговий флот УДП, який налічує 45 одиниць (25 в експлуатації, 20 у резерві).

В Австрії на верфі ÖSWAG у місті Лінці вже встановили двигуни на судна державної компанії УДП. У планах на 2024 рік – модернізувати перші п’ять суден.

Одночасно з проєктом модернізації перших 5 тривають перемовини щодо модернізації інших серій самохідних суден.