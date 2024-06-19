"Дунайське пароплавство" планує витратити 86 млн євро на модернізацію флоту

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) проведе інвестиційний аналіз «Українського Дунайського пароплавства» перед початком фінансування програми відновлення флоту на суму 86 млн євро.

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Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко.

"IFC погодило проведення комплексної перевірки Дунайського пароплавства для отримання довгострокового фінансування програми відновлення флоту", - зауважив Москаленко.

За його словами, програма дозволить за декілька років модернізувати увесь самохідний флот УДП, що перебуває в експлуатації.

"Україна отримає найбільш сучасний та найбільш екологічний флот на Дунаї.Загалом програма оцінюється у 86 мільйонів євро. УДП вже фінансує її власними коштами", - підкреслив Москаленко.

Він додав, що перше з п’яти модернізованих суден з новими двигунами та системою управління вирушить з австрійського Лінцу до України на початку серпня цього року.

Як повідомив Москаленко, УДП планує вже цього року отримати доступ до кредитної лінії. Він переконаний, що спільний проєкт УДП та IFC стане символом успішних інвестицій у модернізацію та відновлення транспортного сектору України.

Україна починає модернізувати річковий флот Дунайського пароплавства

Річковий флот Дунайського пароплавства має середній вік понад 40 років. Для продовження роботи українського флоту в країнах ЄС терміново потрібна капітальна модернізація самохідних суден із заміною двигунів на більш екологічні та енергоефективні.

Тому Україна розпочинає модернізацію річкового флоту "Українського дунайського пароплавства" (УДП) спільно з міжнародними партнерами. Планується модернізувати весь тяговий флот УДП, який налічує 45 одиниць (25 в експлуатації, 20 у резерві).

В Австрії на верфі ÖSWAG у місті Лінці вже встановили двигуни на судна державної компанії УДП. У планах на 2024 рік – модернізувати перші п’ять суден.

Одночасно з проєктом модернізації перших 5 тривають перемовини щодо модернізації інших серій самохідних суден.