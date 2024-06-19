"Дунайское пароходство" планирует потратить 86 млн евро на модернизацию флота

Международная финансовая корпорация (IFC) проведет инвестиционный анализ Украинского Дунайского пароходства перед началом финансирования программы восстановления флота на сумму 86 млн евро.

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Об этом сообщил генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

"IFC согласовало проведение комплексной проверки Дунайского пароходства для получения долгосрочного финансирования программы восстановления флота", - отметил Москаленко.

По его словам, программа позволит за несколько лет модернизировать весь находящийся в эксплуатации самоходный флот УДП.

"Украина получит наиболее современный и наиболее экологичный флот на Дунае. В целом программа оценивается в 86 миллионов евро. УДП уже финансирует ее собственными средствами", - подчеркнул Москаленко.

Он добавил, что первое из пяти модернизированных судов с новыми двигателями и системой управления отправится из австрийского Линца в Украину в начале августа этого года.

Как сообщил Москаленко, УДП планирует уже в этом году получить доступ к кредитной линии. Он убежден, что общий проект УДП и IFC станет символом успешных инвестиций в модернизацию и восстановление транспортного сектора Украины.

Украина начинает модернизировать речной флот Дунайского пароходства

Речной флот Дунайского пароходства имеет средний возраст более 40 лет. Для продолжения работы украинского флота в странах ЕС срочно требуется капитальная модернизация самоходных судов с заменой двигателей более экологичными и энергоэффективными.

Поэтому Украина начинает модернизацию речного флота "Украинского Дунайского пароходства" (УДП) совместно с международными партнерами. Планируется модернизировать весь тяговый флот УДП, насчитывающий 45 единиц (25 в эксплуатации, 20 в резерве).

В Австрии на верфи ÖSWAG в городе Линце уже установили двигатели на суда государственной компании УДП. В планах на 2024 год модернизировать первые пять судов.

Одновременно с проектом модернизации первых 5 продолжаются переговоры по модернизации других серий самоходных судов.