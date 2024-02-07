Украина начинает модернизировать речной флот Дунайского пароходства: кто за это заплатит (ФОТО)

Украина начинает модернизацию речного флота Украинского Дунайского пароходства совместно с международными партнерами. Планируется модернизировать весь тяговый флот УДП, насчитывающий 45 единиц (25 в эксплуатации, 20 в резерве).

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Там отмечают, что речной флот Дунайского пароходства имеет средний возраст более 40 лет. Для продолжения работы украинского флота в странах ЕС срочно требуется капитальная модернизация самоходных судов с заменой двигателей более экологичными и энергоэффективными.

Отмечается, что подготовительные работы на судах, предназначенных для модернизации, проведут в Украине на заводе ЧАО «Украинское Дунайское Пароходство» (УДП), а замена двигателей произойдет в Австрии. Первое судно типа "Капитан Антипов" уже готовится к отправке в Австрию.

В рамках договора также законтрактованы японские двигатели Mitsubishi. В Украине имеются сертифицированные компании, которые могут обеспечить их сервисное обслуживание. Уже в апреле они должны быть поставлены на завод ÖSWAG.

Задача инженеров – произвести замену двигателей таким образом, чтобы это не повлияло на ходовые качества судна. Кроме того, двигатели должны дооборудоваться для соответствия экологическим требованиям Stage5.

Одновременно с проектом модернизации первых 5 продолжаются переговоры по модернизации других серий самоходных судов.

Как отмечают в ведомстве, стратегическая задача – модернизировать весь тяговой флот УДП, который на сегодняшний день насчитывает 45 единиц (25 в эксплуатации, 20 в резерве).

«В прошлом году в Лондоне подписали соглашение с IFC, направленное на привлечение инвестиций для этих нужд. На сегодняшний день есть подписанный договор с австрийской компанией ÖSWAG на выполнение работ по модернизации первых пяти судов этой серии. ÖSWAG имеет огромный опыт модернизации старого дунайского флота – как грузового, так и пассажирского», – подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он добавил, что экономический эффект от модернизации одного судна в год – более 800 тысяч евро и 20-25% топлива. Также благодаря этому можно будет обеспечить сокращение простоев в ремонте и затрат на поиск и покупку запчастей.

Напомним, Украинское дунайское пароходство приступило к развитию собственного флота. На Килийском судостроительном судоремонтном заводе началась подготовка к созданию несамоходного судна по конструкциям судов-доноров. Это следующий этап проекта строительства флота барж Украинского дунайского пароходства (УДП).