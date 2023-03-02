Украинское дунайское пароходство приступило к развитию собственного флота

На Килийском судостроительно-судоремонтном заводе началась подготовка к созданию несамоходного судна по конструкциям судов-доноров. Это следующий этап проекта строительства флота барж Украинского дунайского пароходства (УДП).

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Об этом сообщил глава УДП Дмитрий Москаленко.

На слеп подняли два первых лихьера (разновидность баржи), которые выступают донорами. Москаленко объяснил, что со времен распада СССР отказались и от советской системы лихтерных перевозок, ведь использование этих небольших судов длиной всего 40 метров в качестве речных барж экономически нецелесообразно.

На их основе можно создавать настоящие баржи с большой грузоподъемностью – эту возможность решили использовать. Новое судно строится путем стыковки двух лихтеров через вырезаемую из третьего лихтера вставку.

По состоянию на начало марта в УДП осталось 86 лихтеров, большая часть которых портится. В ближайшие 2-3 года УДП планирует полностью закрыть вопрос лихтеров: все еще находящиеся в удовлетворительном техническом состоянии суда трансформируют в баржи. Ожидается, что получат таким образом еще 5-6 баржевых караванов.

"Экономические расчеты, проведенные нашими аналитиками, свидетельствуют, что инвестиции в строительство SLG барж абсолютно оправданы. Тем более, что конверсию мы проводим на собственном производстве. Так или иначе, строительство новых барж уже фактически стартовало. Как я уже отметил, два первых лихтера уже готовятся к "новой жизни", еще 7 лихтерей отобраны для перестройки и со временем также переместятся на завод", - резюмировал Москаленко.

Баржи будут создавать на основе лихтеров. Фото: ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Баржи будут создавать на основе лихтеров. Фото: ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Баржи будут создавать на основе лихтеров. Фото: ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Баржи будут создавать на основе лихтеров. Фото: ЧАО "Украинское Дунайское пароходство"

Напомним, УДП также начало сотрудничество с паромным комплексом "Орловка – Исакча" на границе Украины и Румынии. 90% трафика через "Орловку" как пункт пропуска составляют контейнерные автотранспортные перевозки в Констанцу, поскольку оттуда в крупнейший румынский порт всего 145 км.