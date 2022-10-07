Украинское дунайское пароходство дерусифицировало ряд судов, назвав их в честь городов Украины

Украинское дунайское пароходство начало процесс переименования судов своего флота, получивших названия российских городов или коммунистических деятелей. Об этом сообщил на своей Facebook-странице гендиректор УДП Дмитрий Москаленко.

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"Еще в августе мы анонсировали процесс переименования флота УДП. Почти все наши транспортные суда получили название еще в советское время. Часть названа в честь российских городов и "выдающихся деятелей" коммунистического режима. Кроме того, даже украинские названия указаны на русском ("Запорожье" вместо "Запоріжжя"). Мы собрали разные предложения", - написал он.

По словам Москаленко, на предприятии решили, что должны обязательно сохранить свои традиции, а именно оставить названия в честь капитанов, механиков и руководителей Дунайского пароходства.

В то же время вместо российских городов и имен "комсомольцев" суда получат названия украинских населенных пунктов, связанных с судоходством - в частности, это города на Днепре и порты на побережье Черноморского и Азовских морей.

"Особенно нам хотелось отметить города, временно оккупированные врагом. Мариуполь, Бердянск, Феодосия – это все Украина! Наша страна - государство с мощными водными транспортными артериями. Названия флота УДП должны это символизировать и об этом напоминать, прежде всего, на международном уровне", – подчеркнул руководитель УДП.

В настоящее время совместно со специалистами Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства прорабатываются новые названия для того, чтобы предотвратить дублирование.

По словам Москаленко, уже решено переименовать буксир "Хабаровск" в "Маруиполь", "Иваново" в "Геническ", "Оренбург" в "Феодосию", "Антон Оника" - в "Николаев", "Яков Батюк" - в "Бердянск" ", а "Владимир Куриленко" – в "Киев". Полный список новых названий он обещает обнародовать впоследствии.