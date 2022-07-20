"Укрзализныця" планирует удалить русский язык отовсюду

"Укрзализныця" планирует окончательно избавиться от надписей на русском языке там, где они остаются, а именно на билетах и вагонах. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

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"Следующим шагом станет полная дерусификация железной дороги. В частности, компания планирует избавиться от дублирования информации на русском языке на билетах и отметок, которые в соответствии с международными соглашениями и документами наносились на русском языке на подвижной состав", - сказано в нем.

В УЗ также отмечают, что удалили российскую версию собственного чат-бота по продаже билетов в Viber и Telegram, оставив только украинскую и английскую. Причем за последние три месяца 99% клиентов выбирали в чат-боте выбирали именно украинский.

При этом в январе, в первый месяц после запуска чат-бота, украинским по умолчанию пользовались только 55% пассажиров, еще 43% пользовались русским, а 2% — английским.

Кроме того, еще раньше "Укрзализныця" удалила российскую версию собственного сайта и портала по продаже билетов booking.uz.gov.ua. Более того, в компании призывают жаловаться ей, если кто-нибудь увидит или услышит от нее русский язык.

"Если вы обнаружили русский язык на официальных площадках "Укрзализныци", просим слать соответствующую информацию на электронную почту: [email protected] Также просим сообщать, если работники "Укрзализныци" при обслуживании используют русский язык", - говорится в сообщении .

Отметим, что по данным опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного еще в конце апреля, число жителей Украины, говорящих дома только на русском, упало до 15%.