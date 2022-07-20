"Укрзалізниця" планує видалили російську мову звідусіль

"Укрзалізниця" планує остаточно позбавитися написів російською мовою там, де вони залишаються, а саме на квитках та вагонах. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

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"Наступним кроком стане повна дерусифікація залізниці. Зокрема, компанія планує позбутися дублювання інформації російською мовою на квитках та позначок, які відповідно до міжнародних угод і документів наносилися російською мовою на рухомий склад", - сказано в ньому.

В УЗ також зазначають, що видалили російську версію власного чат-боту з продажу квитків у Viber та Telegram, залишивши лише українську та англійську. Причому за останні три місяці 99% клієнтів обирали в чат-боті обирали саме українську.

При цьому в січні, у перший місяць після запуску чат-бота, українською за замовчуванням користувалися тільки 55% пасажирів, ще 43% послугувалися російською, а 2% — англійською.

Крім того, ще раніше "Укрзалізниця" видалила російську версію власного сайту та порталу з продажу квитків booking.uz.gov.ua. Більш того, в компанії закликають скаржитися їй, якщо хтось побачить чи почує від неї російську мову.

"Якщо ви виявили російську мову на офіційних майданчиках "Укрзалізниці", просимо надсилати відповідну інформацію на електронну пошту: [email protected] Також просимо повідомляти, якщо працівники "Укрзалізниці" під час обслуговування використовують російську мову", - сказано в повідомленні.

Зазначимо, що за даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного ще в кінці квітня, число мешканців України, що розмовляють вдома лише російською, впало до 15%.