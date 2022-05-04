Число жителів України, що розмовляють вдома лише російською, впало до 15% — опитування

Лише 15% мешканців України станом на кінець квітня заявляли про те, що говорять удома лише російською. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

У свою чергу ще у вересні 2021 року це декларувало 27% респондентів, у грудні – 26%, а у березні 2022 року, після початку російського військового вторгнення в Україну, – лише 18%.

У той же час кількість тих, хто розмовляє вдома виключно українською, зросла за цей час менш значно: у вересні їх було 45%, у грудні – 46%, у березні – 48%, а зараз – 51% (такий рівень, до речі, вже фіксувався влітку-восени 2018 року). Кількість тих, хто говорить у побуті обома мовами, згідно з цими останніми опитуваннями, становила відповідно 28%, 27%, 32% і 33%.

Зокрема, на сході України українською вдома говорять лише 12% опитаних, російською – 40%, обома мовами – відносна більшість у 47%. У південних регіонах російськомовні у побуті 25%, україномовні – 24%, а 49% стверджують, що розмовляють і так, і так.

Рідною ж називають російську мову 16% опитаних, а ось українську – 80%. Ще 3% назвали іншу мову, а 1% не відповіли на запитання. Серед тих, хто говорить вдома лише російською, українську назвали рідною 30%, серед двомовних у побуті – 74%.

Серед етнічних росіян українську мову вважають рідною для себе 19%, серед етнічних українців – 84%, серед респондентів інших національностей – 37% (при цьому 32% вказали рідною російську, а ще 32% – іншу мову).

Частка тих, хто називає рідною російську, також продовжує знижуватися: ще в липні 2012 року таких було 42%, а тих, хто вважав рідною українську, — 57%, але наприкінці 2021 — початку 2022 року ці показники змістилися відповідно до 20-21% та 76-77% (зараз вже 80%).

Слід зазначити і те, що опитування показало негативне ставлення до російськомовних українців у 7% опитаних, а вкрай негативне ще 5%. До україномовних українців ніхто неприязні "Рейтингу" не висловив.

При цьому ставлення до російськомовних продовжує поляризуватися: позитивне зросло з березня з 49% до 57%, а негативне – з 8% до, як зазначено вище, 12%.

Опитування було проведене 27 квітня серед 1000 респондентів методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Опитувалися мешканці всіх регіонів, крім Криму та окупованої частини Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з імовірністю 0,95 не перевищує 3,1%.

Зазначимо також, що "Рейтинг" з'ясував і ставлення мешканців підконтрольної частини України до жителів "ДНР" та "ЛНР", Криму, Росії та Білорусі, причому найкращим виявилося ставлення до кримчан.