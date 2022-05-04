Число жителей Украины, говорящих дома только по-русски, упало до 15% — опрос

Лишь 15% жителей Украины по состоянию на конец апреля заявляли о том, что говорят дома только по-русски. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

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В свою очередь, еще в сентябре 2021 года это декларировало 27% респондентов, в декабре - 26%, а в марте 2022 года, после начала российского военного вторжения в Украину, - лишь 18%.

В то же время число тех, кто говорит дома исключительно по-украински, подросло за это время менее значительно: в сентябре их было 45%, в декабре - 46%, в марте - 48%, а сейчас - 51% (как, впрочем, и летом-осенью 2018 года). Число тех же, кто говорит в быту на обоих языках, согласно этим опросам, составляло соответственно 28%, 27%, 32% и 33%.

В частности, на востоке Украины по-украински дома говорят лишь 12% опрошенных, на русском - 40%, на обоих языках - относительное большинство в 47%. В южных регионах русскоязычны в быту 25%, украиноязычны - 24%, а 49% утверждают, что разговаривают и так, и так.

Родным же называют русский язык 16% опрошенных, а вот украинский - 80%. Еще 3% назвали другой язык, а 1% не ответили на вопрос. Среди тех, кто говорит дома только по-русски, украинский назвали родным 30%, среди двуязычных в быту - 74%.

Среди этнических русских украинский язык считают родным для себя 19%, среди этнических украинцев - 84%, среди респондентов других национальностей - 37% (при этом 32% указали родным русский, а еще 32% - другой язык).

Доля называющих родным русский также продолжает снижаться: еще в июле 2012 года таковых было 42%, а считавших родным украинский - 57%, но к концу 2021 - началу 2022 года эти показатели сместились соответственно к 20-21% и 76-77% (сейчас уже 80%).

Следует отметить и то, что опрос показал негативное отношение к русскоязычным украинцам у 7% опрошенных, а крайне негативное - еще у 5%. К украиноязычным же украинцам никто неприязни "Рейтингу" не высказал.

При этом отношение к русскоязычным продолжает поляризироваться: позитивное выросло с марта с 49% до 57%, а негативное - с 8% до, как выше отмечено, 12%.

Опрос был проведен 27 апреля среди 1000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Опрашивались жители всех регионов, кроме Крыма и оккупированной части Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 3,1%.

Отметим также, что "Рейтинг" выяснил и отношение жителей подконтрольной части Украины к жителям "ДНР" и "ЛНР", Крыма, России и Беларуси, причем самым лучшим оказалось отношение к крымчанам.