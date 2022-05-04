К жителям "ДНР" и "ЛНР" в остальной Украине относятся вдвое хуже, чем к крымчанам, — опрос

20% жителей подконтрольной Украине территории холодно относятся к жителям "ДНР" и "ЛНР", а еще 11% относятся к ним очень холодно. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг". Отношение лишь 5% респондентов к жителям упомянутых территорий очень теплое, а 22% — просто теплое.

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В то же время к жителям оккупированного и аннексированного Россией Крыма у жители материковой Украины относятся куда лучше: очень тепло — 8%, тепло — 33%, холодно — 12%, очень холодно — 3%.

К россиянам, живущим в Украине, отношение также лучше, чем к жителям оккупированной части Донбасса: 7% оценили свои чувства как очень теплые, 24% — теплые, 16% — холодные, 11% — очень холодные.

К жителям самой России хорошо относятся в целом лишь 9% опрошенных, а вот плохо 69%. К жителям же Беларуси теплые чувства питают 22% украинцев, а противоположное отношение у 33%.

Относительное же большинство респондентов относится к перечисленным категориям лиц (кроме россиян) нейтрально. В то же время следует отметить, что по сравнению с предыдущими опросами это отношение заметно ухудшилось.

Опрос был проведен 27 апреля среди 1000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Опрашивались жители всех регионов, кроме Крыма и оккупированной части Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 3,1%.

Отметим также, что согласно результатам опроса "Рейтинга", проведенного через неделю после начала российского вторжения в Украину, 38% украинцев винили в войне и власти, и народ России, а 55% — только российские власти. В отношении же Беларуси респонденты возлагали вину в намного большей степени именно на тамошние фактические власти.

В свою очередь по новому опросу от 26 апреля позитивно относящихся к президенту РФ Владимиру Путину не нашлось вовсе, хотя еще в январе их было 14%. К белорусскому же руководителю Александру Лукашенко негативно относятся 96% опрошенных, а позитивно лишь около 2%.