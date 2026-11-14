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Польша приостановила взносы в PURL для закупки оружия Украине: Туск назвал причины

Дональд Туск
Польша приостановила взносы в PURL для закупки оружия / Depositphotos

Польша решила временно приостановить вклад в программу PURL, в рамках которой европейские страны финансируют закупку американского оружия для Украины.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Цензор.НЕТ.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что о решении Варшавы уже сообщили генеральному секретарю НАТО Марку Рютте.

"Я сообщил генсеку НАТО Марку Рютте, что пока мы пока не будем вносить взносы в программу PURL — европейские средства на американское оружие для Украины", — сказал Туск.

Среди причин такого решения польский премьер назвал высокий дефицит бюджета и большие расходы страны на оборону.

В то же время, он отметил, что Польша продолжает поддерживать Украину и считает ее способность выстоять в войне критически важной для безопасности самой Польши.

По публичной информации, в ноябре 2025 года Польша объявила о вкладе в PURL в размере $100 млн. Данные о возможных других вкладах в 2026 году не обнародовались.

Что такое PURL

PURL — совместная программа США и НАТО, созданная в 2025 году для ускорения поставок Украине необходимого оружия и боеприпасов.

Украина формирует перечень приоритетных потребностей, после чего НАТО и США согласовывают его.

Страны-партнеры вносят средства в общие пакеты финансирования, а США за эти деньги поставляют Украине вооружение, в том числе системы ПВО, ракеты и боеприпасы.

Напомним, в ноябре 2025 года Польша объявила о взносе $100 млн на военную помощь Украине, в частности на закупку американского вооружения в рамках PURL.

Автор:
Татьяна Гойденко

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