Польща призупинила внески до PURL для закупівлі зброї Україні: Туск назвав причини

Польща вирішила тимчасово призупинити внески до програми PURL, у межах якої європейські країни фінансують закупівлю американської зброї для України.

Про це інформує Dilo з посиланням на Цензор.НЕТ.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що про рішення Варшави вже повідомили генеральному секретарю НАТО Марку Рютте.

"Я повідомив генсеку НАТО Марку Рютте, що наразі ми поки що не будемо робити внески до програми PURL — європейські кошти на американську зброю для України", — сказав Туск.

Серед причин такого рішення польський прем’єр назвав високий дефіцит бюджету та значні витрати країни на оборону.

Водночас він наголосив, що Польща продовжує підтримувати Україну і вважає її здатність вистояти у війні критично важливою для безпеки самої Польщі.

За публічною інформацією, у листопаді 2025 року Польща оголосила про внесок у PURL у розмірі $100 млн. Дані про можливі інші внески у 2026 році не оприлюднювалися.

Що таке PURL

PURL — спільна програма США та НАТО, створена у 2025 році для прискорення постачання Україні необхідної зброї та боєприпасів.

Україна формує перелік пріоритетних потреб, після чого НАТО та США його погоджують.

Країни-партнери вносять кошти у спільні пакети фінансування, а США за ці гроші постачають Україні озброєння, зокрема системи ППО, ракети та боєприпаси.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Польща оголосила про внесок $100 млн на військову допомогу Україні, зокрема на закупівлю американського озброєння в межах PURL.