38% украинцев винят в войне против Украины и власти, и народ России — опрос

38% украинцев винят в войне против Украины и власти, и народ России, а 55% — только российские власти. 3% выбрали вариант "другое", а 4% затруднились с ответом на этот вопрос. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

В то же время в отношении Беларуси лишь 24% опрошенных винят в войне против Украины и власть, и народ соседней страны, а 70% винят лишь власть. Еще 2% выбрали вариант "другое", а 4% ответить затруднились.

Больше всего винят и власть, и народ РФ в войне на западе Украины (46%), а меньше всего — на юге (29%). Аналогичная картина и по отношению к власти и народу Беларуси (31% на западе страны и лишь 15% на юге).

Опрос проводился 1 марта среди 1200 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,8%.

Напомним, что по данным этого же опроса, 88% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение России, а 80% опрошенных заявили, что готовы защищать цельность Украины с оружием в руках.

Отметим также, что согласно опросу "Рейтинга" от 6-8 декабря, 48% украинцев назвали Беларусь вражеской страной, хотя еще в апреле 2021 года так полагали лишь 22% респондентов.