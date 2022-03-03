38% українців звинувачують у війні проти України і владу, і народ Росії – опитування

38% українців звинувачують у війні проти України і владу, і народ Росії, а 55% - лише російську владу. 3% обрали варіант "інше", а 4% не змогли відповісти на це питання. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Водночас щодо Білорусі лише 24% опитаних звинувачують у війні проти України і владу, і народ сусідньої країни, а 70% звинувачують лише владу. Ще 2% обрали варіант "інше", а 4% відповісти не змогли.

Найбільше звинувачують і владу, і народ РФ у війні на заході України (46%), а найменше – на півдні (29%). Аналогічна картина щодо влади та народу Білорусі (31% на заході країни і лише 15% на півдні).

Опитування проводилося 1 березня серед 1200 респондентів за допомогою телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 становить трохи більше 2,8%.

Нагадаємо, що за даними цього ж опитування, 88% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії, а 80% опитаних заявили, що готові захищати цілісність України зі зброєю в руках.

Зазначимо також, що згідно з опитуванням "Рейтинга" від 6-8 грудня, 48% українців назвали Білорусь ворожою країною, хоча ще у квітні 2021 року так вважали лише 22% респондентів.