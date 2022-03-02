Почти 90% украинцев верят, что Украина выиграет войну – соцопрос

Согласно опросам, 88% людей верят в то, что Украина сможет отразить нападение России, а 80% украинцев готовы защищать страну с оружием.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 1 марта.

"Практически каждый день этот показатель растет. Только 10% сегодня не имеют такой уверенности. Вера в победу во всех регионах страны", — отмечается в пресс-релизе.

98% респондентов поддерживают деятельность Вооруженных сил Украины, 93% поддерживают деятельность президента, 84% поддерживают действия местных председателей.

80% опрошенных отметили, что готовы защищать территориальную целостность Украины с оружием в руках, при этом на востоке страны этот показатель ниже, но составляет почти 60%. По сравнению с довоенными временами этот показатель значительно вырос (в 2020 году – 59%). В гендерном разрезе готовность воевать с оружием за Украину выразили 90% мужчин и 70% женщин.

Наивысший уровень готовности наблюдается на Западе и в Центре, более низкий уровень готовности – на Юге и Востоке. Но даже в юго-восточных регионах чрезвычайно высокий уровень готовности воевать за Родину (на Юге – почти 80%, на Востоке – почти 60%).

Поддержка вступления Украины в Европейский Союз и НАТО самая высокая за всю историю опросов: 86% поддерживают присоединение Украины к ЕС, 76% — за вступление в НАТО. Положительная динамика произошла за счет роста поддержки поступления в западные структуры среди населения Юга и Востока. В возрастном разрезе во всех категориях наблюдается единодушная поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО.

61% верят в то, что Украина станет членом Европейского Союза в ближайшее время (в течение 1-2 лет). 13% верят, что наше государство станет членом ЕС через 5 лет, в более длинной перспективе – 6%. Затрудняются с оценками 17%. Не верят в то, что Украина станет членом ЕС, всего 4%. По сравнению с прошлым годом количество тех, кто не верит в европейскую интеграцию Украины, значительно уменьшилось (в ноябре 2021 года таких было 26%).

90% опрошенных, думая о ситуации в стране, выражают надежду. Лишь 5% испытывают разочарование. По сравнению с довоенными временами количество испытывающих надежду возросло втрое. Практически во всех регионах наблюдается максимальный уровень чувства надежды.

Отметим, по результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 28 февраля, 70% опрошенных уверены, что Украина сможет отразить нападение российской армии, 16% – не уверены.

24 февраля в 5 утра началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.