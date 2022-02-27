70% опрошенных уверены, что Украина сможет отразить нападение российской армии — опрос "Рейтинг"

Также результаты опроса показали, что 91% украинцев поддерживают действия президента Зеленского.

По результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", 70% опрошенных уверены, что Украина сможет отразить нападение российской армии, 16% не уверены.

Самый высокий уровень уверенности в Вооруженных Силах на западе и в центре (75-78%). Относительно ниже на юге и востоке (64-66%).

91% украинцев поддерживают действия президента Зеленского. Не поддерживают 6%, затруднились ответить 3%.

Важно, что с декабря 2021 года поддержка действий президента Украины выросла в три раза.

Во всех регионах страны наблюдается очень высокий уровень поддержки Зеленского: на западе и в центре (более 90%), на востоке и юге – более 80%.

Напомним, что 24 февраля в 5 часов утра началась война в Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение.