Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Піти в ІТ Піти в ІТ
Як розкрадалися банки Як розкрадалися банки
Smart Investments Smart Investments
Інвестиції на виріст Інвестиції на виріст
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Тип
Важливо Важливо
Категорія
Політика
Дата публікації

91% українців підтримують дії Зеленського на війні з РФ, 70% упевнені, що Україна відобразить напад

91% українців підтримують дії Зеленського на війні з РФ, 70% упевнені, що Україна відобразить напад

За результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", 70% опитаних упевнені, що Україна зможе відбити напад російської армії, 16% – не впевнені.

Найвищий рівень впевненості у Збройних Силах на Заході та в Центрі (75-78%) країни. Відносно нижче на Півдні та Сході (64-66%).

91% українців підтримують дії президента Зеленського. Не підтримують 6%, важко відповісти 3%.

Фото 2 — 91% українців підтримують дії Зеленського на війні з РФ, 70% упевнені, що Україна відобразить напад

Важливо, що з грудня 2021 року підтримка дій Президента України зросла втричі.

У всіх регіонах країни спостерігається дуже високий рівень підтримки Зеленського: на заході та в центрі (більше 90%), на сході та півдні – понад 80%.

Нагадаємо, що 24 лютого о 5 годині ранку почалася війна в Україні. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан.