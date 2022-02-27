91% українців підтримують дії Зеленського на війні з РФ, 70% упевнені, що Україна відобразить напад

За результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", 70% опитаних упевнені, що Україна зможе відбити напад російської армії, 16% – не впевнені.

Найвищий рівень впевненості у Збройних Силах на Заході та в Центрі (75-78%) країни. Відносно нижче на Півдні та Сході (64-66%).

91% українців підтримують дії президента Зеленського. Не підтримують 6%, важко відповісти 3%.

Важливо, що з грудня 2021 року підтримка дій Президента України зросла втричі.

У всіх регіонах країни спостерігається дуже високий рівень підтримки Зеленського: на заході та в центрі (більше 90%), на сході та півдні – понад 80%.

Нагадаємо, що 24 лютого о 5 годині ранку почалася війна в Україні. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан.