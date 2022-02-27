По аеропорту в Житомирі було завдано ракетного удару з боку Білорусі — Держспецзв'язок України

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що ракети “Іскандер” були випущені з району Мозиря (Білорусь).

За даними Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, ракетний удар по аеропорту у м. Житомирі було завдано з білоруської території.

"По аеропорту в Житомирі було завдано ракетного удару з боку Білорусі. Переговори вже закінчилися чи це у білоруських поплічників росіян такі "вагомі" аргументи?" - йдеться у повідомленні.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі написав, що ракети "Іскандер" були випущені близько 17.00 з району Мозиря (Білорусь).

У Житомирі близько 17:20 оголосили повітряну тривогу, вибухи було чутно у кількох місцях, у тому числі в районі Київського мосту.

Нагадаємо, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила про те, що ЄС закриває повітряний простір для літаків з Росії — і цивільних, і вантажних, і тим більше військових.