Евросоюз закрыл воздушное пространство для России - глава Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что ЕС закрывает воздушное пространство для российских самолетов из России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что ЕС закрывает воздушное пространство для самолетов из России - и гражданских, и грузовых и тем более военных. О закрытии воздушного пространства заявила в своем Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.