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Евросоюз закрыл воздушное пространство для России - глава Еврокомиссии

Евросоюз закрыл воздушное пространство для России - глава Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что ЕС закрывает воздушное пространство для российских самолетов из России. 

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что ЕС закрывает воздушное пространство для самолетов из России  - и гражданских, и грузовых и тем более военных. О закрытии воздушного пространства заявила в своем Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

Ранее сегодня, 27 февраля, о закрытии воздушного пространства заявила Великобритания и Ирландия. &nbsp;