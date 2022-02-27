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Евросоюз закрыл воздушное пространство для России - глава Еврокомиссии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что ЕС закрывает воздушное пространство для российских самолетов из России.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что ЕС закрывает воздушное пространство для самолетов из России - и гражданских, и грузовых и тем более военных. О закрытии воздушного пространства заявила в своем Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.