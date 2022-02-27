По аэропорту в Житомире был нанесен ракетный удар со стороны Беларуси — Госспецсвязь Украины

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что ракеты “Искандер” были выпущены из района Мозыря (Беларусь).

По данным Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, ракетный удар по аэропорту в г. Житомире был нанесен с белорусской территории.

"По аэропорту в Житомире был нанесен ракетный удар со стороны Беларуси. Переговоры уже закончились или это у белорусских приспешников россиян такие "веские" аргументы?" — говорится в сообщении.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале написал, что ракеты "Искандер" были выпущены около 17.00 из района Мозыря (Беларусь).

В Житомире около 17:20 объявили воздушную тревогу, взрывы были слышны в нескольких местах.

Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что ЕС закрывает воздушное пространство для самолетов из России — и гражданских, и грузовых, и тем более военных.