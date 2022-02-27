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Начались переговоры Украины с РФ (обновляется)
На границе с Беларусью начались переговоры с Украины с представителями России
Об этом сообщил представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский
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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на переговорах с РФ Украина не собирается капитулировать, а лишь высказать свою позицию: "Украина не отдаст ни одного сантиметра своей территории".Подписывайтесь на наш Telegram канал