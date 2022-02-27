Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Тип
Важно
Категория
Политика
Дата публикации

Начались переговоры Украины с РФ (обновляется)

На границе с Беларусью начались переговоры с Украины с представителями России

Об этом сообщил представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский

Новость дополняется...

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на переговорах с РФ Украина не собирается капитулировать, а лишь высказать свою позицию: "Украина не отдаст ни одного сантиметра своей территории".