Почалися переговори України з РФ на білоруському кордоні (оновлюється)

На кордоні з Білоруссю розпочалися переговори з Україною з представниками Росії.

Про це повідомив представник президента України у КСУ Федір Веніславський.

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Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що на переговорах з РФ Україна не має наміру капітулювати, а лише висловити свою позицію: "Україна не віддасть жодного сантиметра своєї території".