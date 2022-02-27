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Почалися переговори України з РФ на білоруському кордоні (оновлюється)
На кордоні з Білоруссю розпочалися переговори з Україною з представниками Росії.
Про це повідомив представник президента України у КСУ Федір Веніславський.
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Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що на переговорах з РФ Україна не має наміру капітулювати, а лише висловити свою позицію: "Україна не віддасть жодного сантиметра своєї території".Підписуйтеся на наш YouTube канал