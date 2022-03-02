Майже 90% українців вірять, що Україна виграє війну – соцопитування

Згідно з опитуваннями, 88% людей вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії, а 80% українців готові захищати країну зі зброєю.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 1 березня.

"Практично щодня цей показник зростає. Тільки 10% сьогодні не мають такої впевненості. Віра у перемогу у всіх регіонах країни", — наголошується у прес-релізі.

98% респондентів підтримують діяльність Збройних сил України, 93% — підтримують діяльність президента, 84% — підтримують дії місцевих голів.

80% опитаних відзначили, що готові захищати територіальну цілісність України зі зброєю в руках, причому на сході країни цей показник нижчий, але становить майже 60%. Порівняно з довоєнними часами цей показник значно зріс (2020 року – 59%). У гендерному розрізі готовність воювати зі зброєю за Україну висловили 90% чоловіків та 70% жінок.

Найвищий рівень готовності спостерігається на Заході та в Центрі, нижчий рівень готовності – на Півдні та Сході. Але навіть у південно-східних регіонах є надзвичайно високий рівень готовності воювати за Батьківщину (на Півдні – майже 80%, на Сході – майже 60%).

Підтримка вступу України до Європейського Союзу та НАТО є найвищою за всю історію опитувань: 86% підтримують приєднання України до ЄС, 76% — за вступ до НАТО. Позитивна динаміка відбулася за рахунок зростання підтримки надходження до західних структур серед населення Півдня та Сходу. У віковому розрізі у всіх категоріях спостерігається одностайна підтримка вступу України до ЄС та НАТО.

61% вірять у те, що Україна стане членом Європейського Союзу найближчим часом (протягом 1-2 років). 13% вірять, що наша держава стане членом ЄС через 5 років, у довшій перспективі – 6%. Важко з оцінками 17%. Не вірять у те, що Україна стане членом ЄС – лише 4%. Порівняно з минулим роком, кількість тих, хто не вірить у європейську інтеграцію України, значно зменшилася (у листопаді 2021 року таких було 26%).

90% опитаних, думаючи про ситуацію у країні, висловлюють надію. Лише 5% зазнають розчарування. Порівняно з довоєнними часами кількість тих, хто відчуває надію, зросла втричі. Майже у всіх регіонах спостерігається максимальний рівень почуття надії.

Зазначимо, що за результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 28 лютого, 70% опитаних упевнені, що Україна зможе відбити напад російської армії, 16% – не впевнені.

24 лютого о 5-й ранку почалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.