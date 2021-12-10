Украинцы резко изменили отношение к Беларуси: врагом ее считает уже почти половина — опрос

48% украинцев считают Беларусь вражеской страной, хотя еще в апреле так полагали лишь 22% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса социологической группы "Рейтинг".

Число же тех, кто называет Беларусь союзнической, упало с 30% до 23%. Таким образом, рост враждебного отношения произошел в основном за счет тех, кто ранее считал эту страну нейтральной по отношению к Украине.

В то же время исследование показало улучшение отношения к России: число считающих ее врагом уменьшилось с 76% до 72%, а считающих ее союзником выросло с 9% до 12%.

В свою очередь несколько выросла поляризация отношения украинцев к Китаю и США. Первый считают вражеской страной 12% против 9% в апреле, а союзнической 22% против 20%. К США же как к врагу стали относиться 11% опрошенных против 10% весной, а как к союзнику 61% против 57% по предыдущему аналогичному опросу.

Восприятие Великобритании, Германии, Франции, Канады, Польши и Литвы также несколько поляризировалось, однако вражескими их считает все еще очень мало кто.

Наиболее же заметно улучшилось восприятие украинцами Турции: теперь уже большинство украинцев в 52% считает ее союзной страной, хотя 6% считают враждебной. В апреле таких было 39% и 3% соответственно.

Опрос проводился 6-8 декабря среди 2,5 тысячи респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2%.

Напомним, что в начале декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина очень серьезно относится к возможности военного вторжения из Беларуси.

Неделей ранее Украина в рамках усиления охраны границы с Беларусью начала проведение специальной пограничной операции "Полесье" с участием пограничников, Нацгвардии, полиции и армии. В частности, контрольные посты были развернуты и в Чернобыльской зоне отчуждения.