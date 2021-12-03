Лукашенко заявил, что Запад требует от Беларуси "стать такой, как Украина", но Минск отказался

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не станет Украиной. По его словам, "стать такой, как Украина", от Беларуси требует Запад.

Об этом пишет "БелТА".

По словам Лукашенко, коллективный Запад уже перешел от претензий к более жестким требованиям и ультиматумам.

"От нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина. Цитирую: "демократическим, перспективным, развитым" государством, как Украина. На что четко два дня назад им было отвечено: мы никогда не станем Украиной. Потому что мы белорусы, у нас собственное видение наших перспектив", — заявил Лукашенко.

Он высказал твердое убеждение, что ни среди руководства страны, ни среди простых граждан, желающих нормальной жизни для себя и своих детей, не найдется того, кто пожелает, чтобы Беларусь стала второй Украиной.

По его словам, в ходе протестов в Беларуси в прошлом году Запад стремился дестабилизировать ситуацию в стране.

"Их мечта бы свершилась в августе прошлого года. Создали бы этот санитарный кордон. Но это была бы уже не какая-то санитарная зона, а был бы блок, границы которого проходили бы под Смоленском. Не получилось", — заявил Лукашенко.

Напомним, 2 декабря 2021 года США, Канада и Великобритания объявили о новых санкциях против Беларуси.

Также Александр Лукашенко признал Крым российским и теперь ждет приглашения посетить полуостров.