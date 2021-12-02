США, Канада и Великобритания объявили о новых санкциях против Беларуси

Министерство финансов США 2 декабря сообщило о введении новых санкций против некоторых граждан и организаций Беларуси. Аналогичные решения приняли власти Канады и Великобритании.

Как сообщила пресс-служба Минфина США, ведомство внесло в новый санкционный список 20 человек, 12 организаций и три белорусских самолета из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

"Лица, внесенные (в санкционный список — Delo.ua), способствовали незаконному ввозу мигрантов в Европейский союз (ЕС), принимали участие в подавлении прав человека и демократии и финансировали режим", — объяснили свое решение в Минфине.

В санкционный список США среди других попал сын нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко Дмитрий, который возглавляет "Президентский спортивный клуб". Эта организация тоже включена в санкционный список. США также ввели санкции в отношении "Белорусской калийной компании", "Трансавиаэкспорта", "Славкалия" и "Белтехэкспорта".

В свою очередь власти Канады 2 декабря заявили, что вводят санкции против 24 физических и 7 юридических лиц, которые связаны с созданием эмиграционного кризиса в Европе.

"(Санкции вводятся — Delo.ua) в ответ на продолжающиеся и систематические нарушения прав человека белорусским режимом", — сказано в заявлении Канады.

Великобритания ввела санкции против "Беларуськалий" и восемь физлиц.

Кроме того, 2 декабря Евросоюз вводит пятый пакет санкций против Беларуси по той же причине, что и США, Канада и Великобритания.

В санкционный список ЕС попали 17 человек и 11 организаций, причастных к созданию эмиграционного кризиса в Европе.

Напоминаем, 8 ноября белорусские журналисты опубликовали видео, как многочисленная толпа мигрантов направляется к польской границе. Мигрантов до границы сопровождали вооруженные люди с собаками.

Мигранты пытались незаконно попасть на территорию Евросоюза, а именно в Польшу. Это привело к стычкам между нелегалами и польскими пограничниками. По состоянию на начало декабря ситуация с миграционным кризисом остается напряженной.