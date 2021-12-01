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Послы ЕС утвердили новые санкции против Беларуси
Послы Евросоюза 1 декабря утвердили пятый пакет санкций против Беларуси. Он должен официально вступить в силу в четверг, 2 декабря. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свободы" Рикард Джозвяк в своем Twitter.
ЕС вводит новые санкции из-за миграционного кризиса, который сформировался на белорусско-польской границе.
В новый санкционный список внесли 17 человек и 11 организаций. По информации журналиста, Евросоюз начал работать над шестым пакетом санкций. Он может быть готов в январе-феврале 2022 года.
Евросоюз вводит санкции против Беларуси, так как считает, что страна поспособствовала приезду мигрантов, чтобы те пытались незаконно пересечь границу и попасть на территорию ЕС.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В свою очередь Минск сначала отрицал все обвинения такого рода. Но позже самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что белорусские пограничники помогли мигрантам попасть на границу с Польшей.
Напоминаем, в начале ноября журналисты опубликовали видео, как в Беларуси многочисленная толпа мигрантов направляется к польской границе.
Через несколько дней ситуация начала обостряться. 13 ноября белорусские солдаты пытались разрушить временное пограничное заграждение на границе с Польшей. Мигранты применили в отношении польских служб слезоточивый газ.
А позже прорывающиеся из Беларуси мигранты начали атаковать польскую полицию камнями. Из-за ситуации на белорусско-польской границе Украина начала спецоперацию "Полесье" на границе с Беларусью.
Фото: Depositphotos