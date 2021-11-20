"Мы славяне. У нас есть сердце": Лукашенко признал, что его силовики помогали мигрантам попасть в ЕС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что белорусские пограничники помогли мигрантам попасть на границу с Польшей.

Об этом он заявил в интервью BBC.

«Я думаю, что это вполне возможно. Мы славяне. У нас есть сердце. Наши пограничники знали, что мигранты собираются попасть в Германию», – заявил Лукашенко.

«Может, кто-то им и помог. Я в этом даже не буду разбираться», – добавил он.

В то же время Александр Лукашенко отрицает обвинения со стороны ЕС, НАТО и США в заманивании мигрантов к границе ложным обещанием легкого въезда в ЕС.

«Я сказал им (ЕС, — Delo.ua), что не собираюсь задерживать мигрантов на границе, удерживать их на границе, и если они будут продолжать приходить с этого момента, я все равно не буду их останавливать, потому что они не приезжают в мою страну, они едут в вашу », — сказал Александр Лукашенко.

«Но я их сюда не приглашал. И, честно говоря, я не хочу, чтобы они ехали через Беларусь», — добавил белорусский лидер.

ЕС утверждает, что Александр Лукашенко организовал пограничный кризис с Польшей, Литвой и Латвией в ответ на санкции, введенные в отношении Беларуси за жестокое подавление оппонентов, принявших участие в массовых протестах после выборов в августе 2020 года.

Напомним, 8 ноября белорусские журналисты опубликовали видео, в котором многочисленная толпа мигрантов направляется к польской границе. При этом журналисты подчеркивают, что мигрантов до границы сопровождают вооруженные люди с собаками, то есть их передвижение организовано.

После того как колонна мигрантов подошла к границе с Польшей, они начали совершать попытки прорваться на территорию соседней с Беларусью страны.

В ночь на 13 ноября белорусские военные пытались прорвать ограждение на границе с Польшей с помощью служебной машины. Кроме того, мигранты применили в отношении польских служб слезоточивый газ, который получили от белорусских силовиков.

О возможности введения ЧП в приграничных с Беларусью областях заговорили уже и власти Украины. Более того, границу с этой страной сейчас спешно усиливают тысячами представителей силовых ведомств.