Лукашенко пригрозил направить самолеты с мигрантами прямо в Мюнхен

Беларусь готова направить пытающихся прорваться через границу с Польшей мигрантов из стран Азии и Африки прямыми авиарейсами в немецкий Мюнхен, вызвавшийся их принять.

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции, передает белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Молодцы мюнхенцы! Проблема того не стоит. Две-три тысячи несчастных беглых людей они (ЕС) не могут принять. Могут, конечно. Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем "Белавиа" вывезти их в Мюнхен. Что за проблема? Что это за предложение: "Вы дайте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор через Польшу, мы их заберем"? Да мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен направим, если это нужно", — заявил Александр Лукашенко.

Читайте также: Сирийская авиакомпания прекратила полеты в Беларусь

Ранее СМИ распространили слова мэра Мюнхена Верены Дитль о том, что власти города хотели бы принять мигрантов, находящихся сейчас на границе Польши с Беларусью.

Отметим в то же время, что в отношении белорусских авиакомпаний, в частности национального авиаперевозчика "Белавиа", введен запрет на использование воздушного пространства Евросоюза после принудительной посадки в конце мая самолета компании Ryanair, которая привела к задержанию Романа Протасевича — основателя крупнейшего белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. Однако спустя месяц власти заявили, что Протасевич пошел на сделку со следствием. Его также отпустили под домашний арест, при этом он резко изменил публичную риторику, раскаявшись в своей предыдущей деятельности и обличив бывших соратников.

Напомним, что обострение миграционного кризиса на восточной границе ЕС произошло в начале ноября с прибытием в район пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области на белорусско-польской границе организованной группы из нескольких тысяч мигрантов. Польша в ответ стянула к границе масштабные силы, пытаясь противостоять попыткам мигрантов прорваться на ее территорию. При этом, судя по многочисленным фото- и видеоматериалам, действия толп мигрантов непосредственно координируются присутствующими на месте белорусскими силовиками.

Ранее с массовым наплывом мигрантов со стороны Беларуси столкнулась Литва, однако единовременной попытки тысяч иностранцев прорвать границу все же не было. По данным литовских властей, большинство мигрантов, нелегально попавших в 2021 году в страну, составляли граждане Ирака. Об аналогичной аналогичной картине сообщают СМИ и в отношении ситуации с польской границей, где большинство прибывших составляют иракцы курдской национальности.

В конце сентября Литва начала ограждаться от Беларуси колючей проволокой. Причем часть колючей проволоки для этой цели предоставила Украина в качестве гуманитарной помощи: первая партия в 38 тонн была отправлена в августе. 9 ноября в Литве объявили чрезвычайное положение на границе с Беларусью.

С подобной проблемой столкнулась также и соседняя Латвия, при этом там ввели режим чрезвычайного положения в районах, прилегающих к белорусской границе, еще в августе. На сегодня он продлен уже до 10 февраля 2022 года.

О возможности введения ЧП в приграничных с Беларусью областях заговорили уже и власти Украины. Более того, границу с этой страной сейчас спешно усиливают тысячами представителей силовых ведомств.