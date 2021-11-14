Сирийская авиакомпания прекратила полеты в Беларусь

13 ноября сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines объявила о приостановлении полетов в столицу Беларуси город Минск.

Об этом пресс-служба авиакомпании сообщила на своей странице в социальной сети Twitter.

"В связи с критической ситуацией на белорусско-польской границе, и поскольку большинство пассажиров авиакомпании, вылетающих в Минск — сирийцы, а также потому, что сложно определить, является ли Беларусь их конечным пунктом назначения, мы немедленно останавливаем полеты", — говорится в сообщении.

Перед Cham Wings Airlines ограничения на полеты в Минск также ввели авиакомпании из Турции и Ирака.

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Напомним, 8 ноября белорусские журналисты опубликовали видео, в котором многочисленная толпа мигрантов направляется к польской границе. При этом журналисты подчеркивают, что мигрантов до границы сопровождают вооруженные люди с собаками, то есть их передвижение организовано.

После того как колонна мигрантов подошла к границе с Польшей, они начали совершать попытки прорваться на территорию соседней с Беларусью страны.

При этом согласно сообщению МВД, наблюдается увеличение потока мигрантов в приграничные с Украиной регионы.

В ночь на 13 ноября белорусские военные пытались прорвать ограждение на границе с Польшей с помощью служебной машины. Кроме того, мигранты применили в отношении польских служб слезоточивый газ, который получили от белорусских силовиков.