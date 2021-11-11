Лукашенко угрожает перекрыть транзит газа в Европу

Непризнанный Западом и Украиной президент Беларуси Александр Лукашенко, заявил, что в случае введения новых санкций ЕС против Минска он перекроет поставки газа в Европу. Об этом сообщает Белта.

"Мы им прощать ничего не должны", — сказал Лукашенко.

Он заявил о возможности перекрыть транзит грузов, которые через территорию Беларуси направляются в страны Европы. Еще один рычаг давления — поставки российского газа.

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"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать, прежде чем говорить. Но это их дело. Закроют — пускай закрывают", — сказал Лукашенко.

Напомним, Литва была вынуждена ввести ЧП из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью.

Ранее сообщалось, что Лукашенко назвал польский город Белосток и литовскую столицу Вильнюс белорусскими землями.