Лукашенко готов превратить Беларусь в единую военную базу с РФ и назвал условия отставки

В случае внешней агрессии Беларусь пойдет на еще большее сближение с Россией, вплоть до того, что две страны станут одной военной базой.
Об этом в интервью CNN заявил непризнанный Западом и Украиной президент Беларуси Александр Лукашенко, передает "СБ.Беларусь сегодня".
По его словам, сейчас на территории республики нет ни одной иностранной базы, кроме двух баз России гражданского назначения.
"Это база с советских времен, в Советском Союзе была построена, для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с вашей территории. И вторая — база связи, посредством которой российские Вооруженные силы осуществляют связь со своим флотом в Атлантике. Вот и все базы", — пояснил Лукашенко.
При этом он уточнил, что на них служат примерно 30-40 человек.
"Если нужно, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу для того, чтобы противостоять вашей (западных стран — ред.) агрессии. Если вдруг вы на это решитесь, или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать", — предупредил Лукашенко.
В то же время он утверждает, что вопрос о потере независимости Беларуси или ее вхождении в состав РФ в повестке дня двусторонних отношений не стоит.
Однако, считает Лукашенко, никто не сможет помешать строительству будущего двух народов.
Кроме того, "глава" Беларуси заявил, что готов уйти в отставку, однако этому должны предшествовать несколько условий. По его словам, это произойдет "когда Запад прекратит оказывать давление на страну, а ее суверенитет будет гарантирован".
"Клянусь, я не собираюсь быть президентом даже до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси. Если вы, ваши патроны на Западе не будут вмешиваться откуда угодно в нашу ситуацию и мы будем чувствовать себя уверенно и спокойно, как суверенное независимое государство, как народ, который заслужил быть суверенным и независимым, поверьте, все случится раньше, чем вы думаете", — ответил он на вопрос журналиста об отставке.
При этом Лукашенко добавил, что президентом может быть человек столько, сколько он пожелает и как его изберет народ, но "если человек здоров и может управлять страной".
Ранее непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко намекнул на территориальные претензии к Польше и Литве. Он напомнил, что Белосток и Вильнюс когда-то принадлежали Беларуси.
В свою очередь власти Польши и Литвы заявили, что ожидают от Беларуси дальнейших попыток дестабилизации межгосударственной ситуации. Также страны готовятся к долговременному спору со своим соседом из-за границы и территорий.