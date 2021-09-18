Политика 60 минут назад

Лукашенко: польский Белосток и литовский Вильнюс — это белорусские земли

Непризнанный президент Беларуси заверил, что его страна никогда не посягала на чужой каравай или клочок земли

Александр Лукашенко. Фото: Getty Images Александр Лукашенко. Фото: Getty Images
Александр Лукашенко. Фото: Getty Images

Непризнанный Западом и Украиной президент Беларуси Александр Лукашенко назвал польский город Белосток и литовскую столицу Вильнюс белорусскими землями.

Об этом сообщил белорусский телеканал "Пул Первого" в Telegram.

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"Мы никогда не посягали на чужой каравай или клочок земли, нам своего хватает. Мы даже не напоминаем им, что Белосток и Белосточчина — это белорусские земли, Вильнюс — это тоже белорусский город и земли вокруг", — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко обвинил Украину в переброске боевиков в Беларусь. Он также поручил силовикам закрыть каждый метр границы страны.

Перед этим, 9 августа 2021 года, Лукашенко провел пресс-конференцию, на которой сделал целый ряд острых выпадов в сторону Украины. В частности, он анонсировал официальное признание российской юрисдикции над оккупированным РФ Крымом, а также заявил о подготовке под покровительством президента Владимира Зеленского неких боевиков для заброски в Беларусь.

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Напомним, в Беларуси 9 августа 2020 года начались массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.

Власти жестоко подавляют выступления, против оппозиции применяются репрессии.

Большинство демократических стран мира, в том числе Украина, не признают легитимность режима Лукашенко.

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