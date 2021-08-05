"Ни одна нога ступить не должна": Лукашенко поручил полностью перекрыть границы на въезд

Александр Лукашенко поручил белорусским силовикам полностью перекрыть любой доступ в страну из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Как передает БЕЛТА, об этом он заявил на совещании по вопросам ситуации на границе.

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. Как вы будете это делать — вот после этого совещания обсудим, соберетесь у госсекретаря. Здесь министр МВД, министр обороны. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры", — сказал Лукашенко.

По его словам, белорусский народ должен чувствовать себя спокойно и должен знать, что "есть мужики, которые готовы их защитить".

Лукашенко также предупредил о печальных последствиях выдворения из Литвы мигрантов из стран Азии и Африки, до того нелегально попавших на территорию этой страны из Беларуси из-за ослабления ею контроля за границей.

"Не дай бог, они начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты... Вы знаете последствия. Они тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают. Мяч на их стороне. Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию... Ну, нацисты и все, чего о них говорить", — произнес он.

По словам Лукашенко, последние события на западных границах Беларуси, прежде всего с Литвой и даже Польшей, по меньшей мере, настораживают.

"Думаю, что если сопоставить все факторы и факты, которые мы наблюдаем в последнее время, пройдя семь или восемь этапов так называемой цветной революции, у них в плане ничего не осталось. Поэтому вернулись к давно апробированной тактике — шантажа, давления. И уже дошли до силовых угроз", — заметил он.

Лукашенко выразил мнение, что одна таких из угроз заключается в том, что якобы нелегальных мигрантов будут концентрировать в официальных пунктах пропуска на границе Литвы и Беларуси.

"Это уже по несколько сот и, может, тысячу человек. И под угрозой оружия [будут] выдавливать на территорию Беларуси", — добавил он.

На этот счет он отметил, что такие действия сопредельной стороны, если это произойдет, будут грозить конфликтом, поскольку пограничники по закону должны защищать границу и не допускать ее нарушения.

"То, что они там приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить, — ну, мерзавцы полные. Но это же их право, они показали свое лицо. Нас должны беспокоить прежде всего последние метры нашей границы", — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, что 2 июля Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам Беларуси полностью перекрыть границу с Украиной. В то же время он заявил, что в Беларусь смогут въехать "только мирные граждане", и фактически пригрозил убийством всем остальным, заявив, что их "в плен брать не будут".

В этом контексте он рассказал о якобы вскрытии в Беларуси неких "спящих" террористических ячеек — неких отрядов самообороны. По словам Лукашенко, координаторами деятельности выступают Литва, Польша, США, Украина и Германия.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 июля заявил, что граница с Беларусью открыта, а заявления Лукашенко о контрабанде оружия через нее полностью не соответствуют действительности.

12 июля министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что ее граница с Украиной продолжает быть открытой для "обычных" граждан, в которых Беларусь не видит представителей организованной преступности.

28 июля Госпогранслужба Украины со ссылкой на посольство Украины в Беларуси сообщила, что въезд в Беларусь временно приостановлен, однако исключение, помимо стандартных категорий вроде дипломатов и дальнобойщиков, сделано для лиц, следующих для проведения вакцинации от Covid-19.

Отметим при этом, что еще в мае Лукашенко предложил вакцинировать украинцев от Covid-19 на границе российским препаратом "Спутник V", запрещенным к использованию в Украине.

В свою очередь из-за возникшего на границе Литвы и Беларуси миграционного кризиса Украина намерена предоставить первой колючую проволоку для предотвращения дальнейшего проникновения потоков мигрантов, две трети из которых составляют граждане Ирака. Всего, по данным Службы охраны госграницы Литвы на конец июля, в страну с начала года нелегально проникли из Беларуси более 3 тысяч иностранцев, включая также граждан Республики Конго, Камеруна, Ирана и России.

4 августа власти Беларуси заявили о фактическом убийстве литовской стороной иракца, якобы возвращавшегося из Литвы, который "умер на руках у пограничников". Сообщалось, что белорусские пограничники нашли его сильно кашлявшим и задыхавшимся.

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