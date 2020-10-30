С сегодняшнего дня мы в плен никого не берем — Лукашенко

Александр Лукашенко, которого Центризбирком Республики Беларусь объявил победителем президентских выборов, заявил о переходе участниками массовых протестов "красных линий".

Об этом он заявил на встрече с руководством Министерства внутренних дел Беларуси 30 октября, сообщает "Белта".

"Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай Бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил. Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем", — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что "если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук".

"Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше — все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать", — подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко, легитимность которого не признают страны ЕС и Украина, 23 сентября "вступил" в должность на новый срок. Инаугурация впервые не была анонсирована заранее.

Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают участников протеста. С начала акций, по данным оппозиции, были задержаны свыше 12 000 человек, несколько участников протеста погибли.

Евросоюз ввел персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификациям.