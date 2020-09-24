Евросоюз не признал Лукашенко президентом Беларуси

Европейский Союз не признает легитимность Александра Лукашенко и призывает к проведению новых свободных выборов президента Беларуси с участием наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля от имени всех стран Евросоюза, передает "Громадське".

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В своем заявлении он снова напомнил позицию ЕС, что президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми.

"На этой основе так называемая "инаугурация" 23 сентября 2020 года и новый мандат, на который претендует Александр Лукашенко, не имеют никакой демократической легитимности", — заявил Боррель.

По его словам, эта "инаугурация" прямо противоречит воле значительного количества белорусского населения, что проявилось в многочисленных беспрецедентных мирных протестах. Событие 23 сентября, по мнению Борреля, только усугубляет политический кризис в Беларуси.

Представитель ЕС еще раз подчеркнул: европейская сторона ожидает, что власть Беларуси немедленно прекратит все репрессии и насилие против народа Беларуси, освободит всех задержанных, в том числе политзаключенных.

"Позиция Европейского Союза четкая; граждане Беларуси заслуживают право быть представленными теми, кого они свободно выберут во время новых инклюзивных, прозрачных и достоверных выборов", — добавил Боррель.

Напомним, что 23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Однако его инаугурация прошла тайно — без официального анонса, телетрансляции и международных гостей. О том, что она действительно состоялась, стало известно от государственных белорусских СМИ.

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Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. После того как еще в день голосования Александр Лукашенко предварительно был назван победителем, тысячи несогласных таким результатом белорусов вышли на акции протеста.

В том или ином виде протестные настроения охватили всю страну и продолжаются по сегодняшний день. В ходе акций протеста белорусские силовики неоднократно разгоняли собравшихся людей, применяя дубинки, светошумовые гранаты, водометы и оружие с резиновыми пулями, задержаны были тысячи человек.

Позднее правоохранители начали преследовать членов Координационной совета, созданного для мирной передачи власти в стране: некоторые из них были задержаны, некоторые выдворены из Беларуси.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и выступил за введение санкций в отношении представителей власти. Верховная Рада Украины, в свою очередь, поддержала заявление о том, что не считает президентские выборы в Беларуси ни свободными, ни честными, осуждает применение чрезмерной силы со стороны белорусских правоохранительных органов и поддерживает введение санкций в отношении виновных в происходящем.