Верховная Рада назвала выборы в Беларуси недемократическими и поддержала введение санкций

Верховная Рада Украины поддержала заявление о том, что не считает президентские выборы в Беларуси ни свободными, ни честными, осуждает применение чрезмерной силы со стороны белорусских правоохранительных органов и поддерживает введение санкций в отношении виновных в происходящем.

Проект постановления о соответствующем заявлении на заседании 15 сентября поддержали 228 народных депутатов.

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В частности, в заявлении говорится, что Верховная Рада считает, что выборы в Беларуси прошли в условиях полного отсутствия свободных СМИ, международных наблюдателей, с существенными нарушениями в регистрации кандидатов и непрозрачным подсчетом голосов.

"Все это дает основания считать, что официально обнародованные результаты выборов президента РБ не отображают реального волеизъявления белорусских граждан, — говорится в заявлении. — Мы присоединяемся к оценкам Европейского Союза относительно недемократического характера президентских выборов в Беларуси и поддерживаем введение санкций относительно ответственных за фальсификации результатов выборов и применение насилия против протестующих".

Кроме того, Верховная Рада осудила использование чрезмерной силы и жестокости со стороны правоохранительных органов Беларуси, потребовала освобождения всех задержанных и подчеркнула, что будет всеми законными средствами защищать права и интересы украинцев, которые также были задержаны в соседней стране.

"Украина уважает суверенитет Беларуси, поддерживает ее независимость, соблюдает принцип невмешательства во внутренние дела. В связи с этим мы решительно отвергаем обвинения белорусской стороны в причастности к дестабилизации ситуации в Беларуси, — подчеркивается в заявлении. — Считаем недопустимыми любые намерения привлечь силы Российской Федерации и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, организация, в которую, кроме России и Беларуси, входит Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан — Delo.ua) для урегулирования ситуации в Беларуси. Будем считать такой шаг прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины".

Также украинский парламент призвал белорусскую власть наладить диалог с обществом для поиска путей мирного выхода из кризиса. Одним из таких путей могли бы стать новые свободные и демократические выборы при участии международных наблюдателей, говорится в заявлении.

Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. К вечеру дня голосования в стране начались акции протеста против предварительно объявленной победы многолетнего президента страны Александра Лукашенко. В том или ином виде акции протеста и забастовки в Беларуси продолжаются уже больше месяца.

В ходе акций протеста белорусские силовики неоднократно разгоняли собравшихся людей, применяя дубинки, светошумовые гранаты, водометы и оружие с резиновыми пулями, задержаны были тысячи человек. По данным ООН, в ходе акций протеста погибли по меньше мере четыре человека.

Позднее правоохранители начали преследовать членов Координационной совета, созданного для мирной передачи власти в стране: некоторые из них были задержаны, некоторые — выдворены из Беларуси.