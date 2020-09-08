Беларусь: 2 оппозиционера прибыли в Киев, в Минске пропала еще одна соратница Тихановской

В Беларуси еще одна соратница лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской перестала выходить на связь.

В частности, пропала Антонина Коновалова, сообщает со ссылкой на данные штаба политика российское агентство "Интерфакс".

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"Пропала Коновалова Антонина, доверенное лицо Светланы Тихановской. Место нахождения на данный момент неизвестно", — проинформировали в штабе.

Ранее стало известно о пропаже другой соратницы Тихановской Марии Колесниковой. Правоохранители опровергали ее задержание. Свидетели сообщили, что женщину похитили возле Национального художественного музея.

Вскоре стало известно, что Колесникову белорусские силовики пытались насильственным путем выдворить из страны, однако оппозиционерка не позволила сделать это.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиционерка Мария Колесникова задержана за нарушение правил пересечения границы. По его данным, она пыталась ночью выехать в Украину.

"На пограничном переходе они предъявили документы белорусским пограничникам, после чего были пропущены на территорию между РБ и Украиной. Здесь при повторной проверке, Колесникову выбросили из машины, а ее попутчики на авто прорвались на территорию Украины", — заявил Лукашенко свою версию происходящего.

Однако в Госпогранслужбе Украины сообщили, что два белорусских оппозиционера Антон Родненков и Иван Кравцов прошли меры пограничного контроля, а Колесникова в пункты пропуска для прохождения пограничного контроля не прибывала.

Днем во вторник, 8 сентября, белорусская сторона обратилась к Украине с просьбой "вернуть" оппозиционеров Родненкова и Кравцова.

"Двух других товарищей (Родненкова и Кравцова), которые все-таки успели просочиться через границу, они сейчас просят у Украины вернуть", — цитируют Лукашенко российские СМИ.

Тем временем указанные белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов уже прибыли в Киев. Они также вышли на связь с Координационным советом оппозиции.

Как уточнил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Украина 24", их передвижение по Украине ничем не ограничено.

Кроме того, белорусские СМИ распространили информацию о том, что задержанная Мария Колесникова находится в Мозырском пограничном отряде в Гомельской области. Однако официально эта информация не подтверждена.