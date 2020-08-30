Протесты в Минске: задержаны 125 человек, протестующие пытаются "отбить" своих

На акции протеста в Минске в воскресенье, 30 августа, задержали уже 125 человек.

Таковы официальные данные Министерства внутренних дел Беларуси спустя два часа проведения акции, сообщает "РИА Новости".

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"По состоянию на 16:00, в Минске задержаны 125 граждан, в отношении которых начат административный процесс за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", — отметила пресс-секретарь белорусского министерства.

Она добавила, что правоохранители приняли необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности.

"Задействована специальная техника и спецсредства по предназначению", — заявила представитель МВД республики.

TUT.BY также пишет, что силовики в Минске начали задержания участников акции оппозиции в центре города. По данным портала, правоохранители избирательно задерживают мужчин, они не оказывают сопротивления.

Кроме того, в ГУМе в Минске ОМОН задержал несколько десятков мужчин.

При этом "Радио Свобода" также сообщает о задержаниях активистов, однако, по данным издания, протестующие пытаются этому противостоять и отбивать задержанных.

"Демонстранты перекрывают дорогу машинам ОМОНа", — пишет издание.

Как сообщают местные СМИ, вблизи площади Независимости продолжаются задержания участников несанкционированного "Марша мира и независимости". При этом манифестанты предпринимают попытки отбить у силовиков задержанных.

Указано, что сначала задержания происходили около гостиницы "Минск", протестующих заводили в расположенные поблизости автозаки, которые сразу отъезжали. После этого колонна с криками "Это наш город!" пошла от гостиницы "Минск" в сторону Октябрьской площади.

Как передает TUT.BY, напротив здания КГБ остановился микроавтобус. Люди в штатском попытались задержать нескольких парней — произошла потасовка. Протестующие пытались отбить ребят, стали раскачивать микроавтобус с криками "Выпускай!"

Между тем, по данным СМИ, на проспекте Независимости собралось уже несколько тысяч человек, много людей находятся на улице Карла Маркса, где также перекрыто движение, силовики не пускают демонстрантов в сторону администрации президента.

Колонна протестующих в настоящий момент движется по проезжей части проспекта и тротуарам в направлении Октябрьской площади.

На Проспекте Независимости перекрыто движение, по нему навстречу протестующим движется спецтехника, в том числе водометы с клиновидными щитами на бампере, а также усиленные группы ОМОНа со щитами и резиновыми дубинками.

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Грузовики с силовиками в шлемах останавливаются в сквере Дзержинского напротив здания КГБ. Все дворы, прилегающие к проспекту, перекрыты военными.

После появления ОМОНа на улице Ленина люди рассредоточились по близлежащим дворам.

Ранее сообщалось, что в центр Минска еще до начала акции 30 августа стянули технику и значительное количество бойцов ОМОНа.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве.