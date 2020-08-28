Протесты в Беларуси продолжаются 20 дней: новые задержания, санкции и российские силовики

Акции протеста в Беларуси, начавшиеся в день президентских выборов 9 августа, продолжаются уже почти три недели. После того, как в первые дни белорусские силовики жестоко задержали порядка 7 тысяч протестующих, акции в Минске и других городах проходили в спокойно обстановке. Однако в последние дни задержания возобновились: только вчера, 27 августа, в отделения милиции были доставлены более 260 человек.

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По данным белорусского правозащитного центра "Вясна", в Минске и регионах 27 августа были задержаны более 260 человек. Порядка 50 из них — белорусские и иностранные журналисты.

В пресс-службе МВД Беларуси заявили, что сотрудников СМИ не задерживали, а доставляли в Октябрьское РУВД города Минска "для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности". Аккредитованных иностранных журналистов и сотрудников зарегистрированных СМИ в ведомстве обещали отпустить. Однако, отпустили не всех: по состоянию на утро 28 августа задержанными оставались четыре журналиста. По данным ОО "Белорусская ассоциация журналистов", они отказались дать свои смартфоны на проверку сотрудникам милиции. Теперь им вменяют участие в несанкционированной акции.

Задержание журналистов 27 августа. Фото: "Наша Ніва"

На площади Свободы в Минске задержали около 20 журналистов, которые освещали очередную акцию солидарности. О задержании своих корреспондентов, в частности, сообщили “Радио Свобода” и Белсат. pic.twitter.com/YZfEdHKM6C — bbcrussian (@bbcrussian) August 27, 2020

Всего, по данным правозащитников, после составления протоколов накануне ночью в Минске отпустили около 100 человек. 28 августа белорусские суды рассмотрели административные протоколы в отношении еще части задержанных, в том числе и ранее.

Уголовное преследование оппозиции. Генеральная прокуратуры Беларуси возбудила уголовное дело против членов Координационного совета, созданного оппозицией по инициативе кандидата в президенты Светланой Тихановской для обеспечения проведения новых президентских выборов и законной передачи власти в стране. В него вошли доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба не допущенного до выборов в качестве кандидата экс-банкира Виктора Бабарико Мария Колесникова, Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, глава правозащитного центра "Вясна" Алесь Беляцкий, эксминистр культуры Беларуси Павел Латушко, экономисты, писатели, юристы и другие.

Дело было открыто по статье 361 Уголовного кодекса Беларуси — "Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности". В рамках этого дела на допросах в Следственном комитете РБ уже побывали Латушко, Колесникова, Алексиевич и другие. Еще два члена Координационного совета — Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский — были задержаны 24 августа.

Отметим, что ранее президент страны Александр Лукашенко заявил, что создание Координационного совета — "попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями". Члены совета, в свою очередь, заявляют, что уголовное дело в отношении них — политическое преследование и инструмент давления на гражданское общество.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хоть на сегодняшний момент оснований для разрыва дипломатических отношений между Украиной и Беларусью нет, но официальные контакты между странами ставятся на паузу "до стабилизации ситуации в Беларуси".

"Мы не разрываем отношения с Беларусью, мы ставим на паузу подготовку и проведение официальных встреч между нашими странами. Но для какого-то разрыва дипломатических отношений нет никаких оснований на данный момент. Потому, безусловно, мы не планируем прибегать к этому шагу сейчас, и белорусский посол продолжает выполнять свои функции здесь, в Украине", — сказал Кулеба.

В то же время глава ведомства отметил, что МИД Украины считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию Беларуси, в частности, со стороны Российской Федерации. По словам Кулебы, позиция Украины синхронизирована с партнерами из ЕС и США, и страна рассмотрит вопрос о введении санкций против Беларуси после принятия соответствующего решения Европейским Союзом.

"Что касается санкций ЕС, то мы пока что не видели окончательно утвержденных санкционных мер, которые принимает Европейский Союз, но мы уже присоединились к предыдущему заявлению Европейского Союза по этому поводу, и это свидетельствует, что в целом мы разделяем его политику, его подходы. Поэтому, когда мы увидим санкционное решение Европейского Союза, будем принимать и свои соответствующие решения по этому вопросу", — заявил Кулеба.

Что касается ЕС, то, как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, главы МИД стран-членов союза сошлись во мнении о том, что санкции в отношении Беларуси необходимо расширить. В частности, они должны быть распространены на основных представителей белорусского избиркома и руководящих сотрудников правоохранительных органов, которые были задействованы в подавлении акций протеста.

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Ответ Лукашенко. В ответ на готовящееся ужесточение санкций ЕС в отношении Беларуси, Лукашенко пригрозил "поставить на место" и сообщил, что поручил правительству страны внести предложение о переориентации всех торговых потоков с Литвы на другие, подчеркнув, что "30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву".

"Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции", — цитирует слова Лукашенко БЕЛТА.

Александр Лукашенко. Фото: БЕЛТА

Заручился Лукашенко и поддержкой президента России Владимира Путина. В частности, в интервью ведущему "Россия 1" Сергею Брилеву Путин заявил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов, которые помогут Беларуси "при необходимости".

"Александр Григорьевич (Лукашенко) попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", — сказал он.

По его словам, Россия имеет обязательства перед Беларусью в сфере безопасности, и Лукашенко поставил этот вопрос. Речь идет о сотрудничестве в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), к которую входят шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

В то же время, Путин заявил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока "экстремистские элементы не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее".

Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Однако в тот же день люди, которые были не согласны с предварительно объявленной победой действующего президента Александра Лукашенко, вышли на акции протеста. Митинги в стране продолжаются уже третью неделю: в первые дни собравшихся людей жестко разгоняли силовики, применяя дубинки, светошумовые гранаты, водометы и оружие с резиновыми пулями, однако впоследствии акции проходили уже без подобных стычек.

По данным МВД Беларуси, в ходе акций было задержано порядка 7 тысяч человек. Спустя несколько дней их начали постепенно выпускать из следственных изоляторов. Освобожденные люди рассказывали о жестоких избиениях, пытках и издевательствах со стороны силовиков. В МДВ эту информацию опровергают. Более того, по данным ООН, в ходе акций протеста погибли по меньше мере четыре человека.

Тем не менее, протесты жителей страны продолжаются: к акциям на улицах, беспрецедентно массовым митингам и шествиям присоединились также рабочие крупнейших предприятий, периодически устраивая забастовки.