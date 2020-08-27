Происшествия вчера, 15:32

Путин допустил отправку российских силовиков в Беларусь

В РФ уже сформировали специальный резерв из сотрудников правоохранительных органов

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что в России сформирован резерв из сотрудников силовых ведомств, который в случае необходимости может быть отправлен в Беларусь.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия".

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Путин напомнил, что в рамках Союзного договора и в рамках Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) есть статьи, которые говорят о том, что все государства-члены этих организаций — в том числе, и Союзного государства, там всего 2 государства-участника: Россия и Беларусь — должны оказывать друг другу помощь в защите суверенитета, внешних границ и стабильности.

"В этой связи у нас есть обязательства перед Беларусью. И Александр Григорьевич Лукашенко так и поставил вопрос — о том, что он хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства. Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов — и я это сделал", — отметил глава РФ.

"Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля, и пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят к разбою — не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее. Но мы в разговоре с Александром Григорьевичем (Лукашенко) пришли к выводу о том, что такой необходимости сейчас нет — и надеюсь, ее не будет — и поэтому этот резерв мы и не используем", — добавил Путин.

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При этом он надеется, что все проблемы в Беларуси решатся мирным путем, а на нарушения митингующих или правоохранителей отреагирует закон.

По мнению президента РФ, "правоохранительные органы Беларуси ведут себя достаточно сдержанно".

По словам Путина, в случае с "политическим кризисом" в Беларуси Россия ведет себя более сдержанно и нейтрально, чем европейские страны и США.

Напомним, 16 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что глава РФ Владимир Путин пообещал оказать "всестороннюю помощь по обеспечению безопасности" в Беларуси в рамках обязательств России как члена Союзного государства и ОДКБ.

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Как известно, в 2014 году четвертый президент Украины Виктор Янукович из-за акций протеста, которые потом назвали Революцией Достоинства, обратился к Путину за помощью. Кремль воспользовался бегством Януковича в РФ — захватил Крым и начал войну на востоке Украины. С тех пор АРК оккупировали россияне, а части Донецкой и Луганской области — пророссийские боевики, которыми руководят из РФ.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Украине и странам Запада ответственностью за "разжигание беспорядков" в его стране.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. По окончательным результатам, за действующего главу государства Александра Лукашенко (он 26 лет в должности) якобы проголосовали 80,1% избирателей, а за оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую — 10,1%.

Несогласные с результатами люди каждый день выходят на акции протеста в различных городах Беларуси, а на большом количестве предприятий работники устраивают забастовки. Силовики первые дни жестко подавляли эти акции, применяя водометы, свето-шумовые гранаты и резиновые пули, однако с 13 августа это прекратилось, власть, очевидно, изменила тактику.

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