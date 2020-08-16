Протестные выходные в Беларуси: главные события двух дней

Неделю назад, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Однако в тот же день люди, которые были не согласны с предварительно объявленной победой действующего президента Александра Лукашенко, вышли на акции протеста.

Митинги в стране продолжались всю неделю: в первые дни собравшихся людей жестко разгоняли силовики, применяя дубинки, светошумовые гранаты, водометы и оружие с резиновыми пулями, однако впоследствии акции проходили уже без подобных стычек. По данным МВД Беларуси, в ходе акций было задержано порядка 7 тысяч человек.

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Спустя несколько дней их начали постепенно выпускать из следственных изоляторов. Освобожденные люди рассказывали о жестоких избиениях, пытках и издевательствах со стороны силовиков. В МДВ эту информацию опровергают. Более того, в ходе акций протеста погибли по меньше мере два человека. Информацию о третьей жертве — мужчине, который попал под автозак в ночь на 10 августа, — в МВД не подтверждают.

Неделя протестов в Беларуси завершилась беспрецедентно массовыми митингами, которые прошли в Минске и многих других городах страны. В то же время, в столице состоялась и акция в поддержку действующего президента Александра Лукашенко. Delo.ua рассказывает детальнее о самых главных событиях, произошедших 15 и 16 августа в Беларуси.

Массовые митинги по всей стране. Днем 16 августа в столице Беларуси Минске состоялись сразу два митинга. Первый из них прошел в поддержку Лукашенко на площади Независимости, где расположен Дом правительства Республики Беларусь. Как сообщили в МВД Беларуси, на этот митинг пришли порядка 65 тысяч человек. Впрочем, еще накануне, 15 августа, белорусские СМИ сообщали о том, что часть жителей страны собирается на акцию добровольно, кому-то предложили премии и отгулы, а кому-то пригрозили на случай отказа от участия увольнением и лишением места в общежитии.

Митинг в поддержку Лукашенко, 16 августа. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Перед собравшимися с трибуны выступил Лукашенко. В своей речи он подчеркнул, что за годы его руководства Беларусью было построено "суверенное независимое государство впервые в нашей истории" и обратился к тем, кто сейчас выступает против него, заявив, что реформы, перемены и так далее можно начать хоть завтра. В то же время, он заявил, что за стремлением белорусов провести повторные президентские выборы стоят западные страны, Украина и войска НАТО, а "целых два" "новых правительства" Беларуси были созданы "за рубежом".

"Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ! И это не зря. НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина, ее руководство приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация, — заявил он, — Нам предлагают новую власть. Нам предлагают солдат НАТО. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Неужели вы этого не видите?! Если кто-то этого хочет — без меня. Я никогда не пойду на слом нашего государства!".

Лукашенко во время выступления на митинге в его поддержку. Фото: БелТА

С трибуны он также призвал "не толкать людей к силовому противостоянию" и не "позорить страну — мирную, процветающую и спокойную, которой все в мире завидовали".

"Я хотел бы спросить у них: что с вами, белорусы? Вы же хотели веками "людзьмi звацца"! И помните: загубите — не Лукашенко — загубите первого президента, это будет начало вашего конца! Вы всегда будете, как в Украине, других странах, стоять на коленях и молиться неизвестно на кого", — заявил он.

Одновременно с провластной акцией, в Минске на митинг у стелы "Минск — город-герой" собрались его оппоненты, которые уже больше недели ежедневно выходят на акции протеста по всей стране.

По подсчетам TYT.by, возле стелы на проспекте Победителей собралось порядка 200 тысяч человек.

Позднее все они колонной двинулись к площади Независимости. Постепенно расходиться участники акции начали ближе к 21.00.

Вместе с беспрецедентно массовой акцией протеста в Минске, митинги состоялись и во многих других городах Беларуси.

Отметим, что все эти мероприятия прошли мирно, сообщений о стычках с силовиками или попытками подавить протестующих людей не было.

Участники акций выдвигают ряд требований: отставку Лукашенко, освобождение политзаключенных и задержанных за участие в протестах и привлечение к ответственности виновных в убийствах и пытках людей. С понедельника, 17 августа, они намерены устроить общенациональную забастовку до тех пор, пока эти требования не будут выполнены.

Накануне, 15 августа, попрощаться с погибшим 10 августа во время разгона акции протеста с Александром Тарайковским пришли порядка 10 тысяч человек. Люди принесли цветы к месту гибели мужчины — станции метро "Пушкинская" в Минске.

Отметим, что по версии МВД Беларуси, Тарайковский погиб из-за того, что у него в руке взорвалось устройство, которое он намеревался бросить в силовиков. Однако, на видео (18+), которое было обнародовано в сети, видно, что в руках у него ничего не взрывалось.

К месту гибели Александра Тарайковского пришли тысячи человек. Фото: TYT.by

Напомним, что МВД Беларуси официально подтвердило смерть еще одного участника акций протеста — 25-летнего жителя Гомеля Александра Вихора. Мужчина умер в больнице после задержания силовиками. Его родные уверены, что мужчина либо был избит, либо вовремя не получил медицинскую помощь. В Следственном комитете Беларуси родственникам погибшего сообщили, что телесных повреждений, которые бы могли стать причиной смерти, не обнаружили. При этом, по словам его сестры, следователь сообщил семье, что мужчина умер из-за передозировки наркотиками, пишет TYT.by.

Ранее правозащитники центра "Вясна" сообщили, что в ночь на 10 августа в ходе акции протеста в Минске погиб еще один ее участник — мужчина попал под автозак. Однако официального подтверждения этой информации так и не появилось.

Александр Лукашенко дважды созвонился с президентом России Владимиром Путиным: РФ готова содействовать Беларуси в разрешении ситуации, сложившейся после президентских выборов.

"С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности", — говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

Ранее Лукашенко заявил, что против Беларуси начата агрессия, а организаторами акций протеста являются "люди из заграницы". "Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", — заявил он.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили обеспокоенность такими заявлениями и отметили, что этому нет доказательств. "Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств", — отметили в ведомстве.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что "некорректно в дружеских межгосударственных отношениях" обвинять Украину во вмешательстве во внутренние дела Беларуси и передавать третьей стране людей, причастных к вмешательству в дела Украины и Беларуси. Такое заявление он сделал после того, как Беларусь 14 августа передала России 32 боевика частной военной компании "Вагнера", задержанных перед выборами.

"Мы понимаем, что "вагнеровцы" все равно вернутся к своему привычному занятию — распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий, обескровленный Донбасс, создавать который все "вагнеровцы" очень хорошо умеют", — написал Зеленский.

В Офисе президента отметили, что хотя Беларусь и независимое государство, которое имеет свою позицию, Украина "ожидала более юридически корректного и взвешенного решения".