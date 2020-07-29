Задержание членов ЧВК Вагнера в Беларуси: эксперты назвали две версии происходящего

Правоохранительные органы Беларуси задержали 33 боевика российской частной военной кампании Вагнера. По их информации, всего в страну прибыло более 200 человек для "дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Все задержанные — граждане России, однако посольство страны в Беларуси официально комментировать информацию об их задержании отказалось, сообщает "Радыё Свабода".

По мнению экспертов, на сегодняшний день есть две версии произошедшего — давление России на Беларусь с целью контролировать ход президентской избирательной кампании или попытка официального Минска использовать внешнюю угрозу для легитимизации применения силы против протестующей части населения.

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До президентских выборов в Беларуси осталось полторы недели — голосование назначено на 9 августа. И сейчас, как отмечает директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, его результаты очень важны для России.

"Она чувствует, что может не удержать ситуацию, поэтому сейчас идет раскачка или дестабилизация ситуации в Беларуси для того, чтобы обеспечить нужные результаты", — считает Сунгуровский.

Как объясняло ранее Delo.ua, Кремль добивается как минимум полноценного политического представительства в Беларуси, которого пока не имеет. А как максимум — попросту инкорпорировать соседнюю страну. При этом, еще одна его задача — вернуть санкционное давление Запада на Беларусь, чтобы еще больше стимулировать ее сотрудничество с Россией. Отметим, что в том или ином виде ограничительные меры западных стран в отношении Беларуси существуют с 2004 года. Они связаны с репрессиями, нарушениями демократических стандартов и прав человека в стране. Однако за последние 5 лет отношения между сторонами немного улучшились.

"Россия заинтересована в том, чтобы дестабилизировать ситуацию. Основной смысл этого в том, что Россия не хочет, чтобы произошло сближение Беларуси с ЕС и США, а к этому уже есть первые шаги. Я думаю, что провокации, которые могли бы вызвать реакцию со стороны официального Минска и силовое подавление, соответственно, потянуть за собой санкции со стороны европейских и американских партнеров", — объясняет исполнительный директор Совета внешней политики "Украинская призма" Геннадий Максак.

Впрочем, история с внешним вмешательством с целью дестабилизировать ситуацию в Беларуси может быть информационной атакой официального Минска, отмечают эксперты. Дело в том, что Беларусь проходит через сложную избирательную кампанию, которая сопровождается традиционными репрессиями в адрес оппозиции и неожиданными протестами части населения против президента Лукашенко. Акции против него и в поддержку оппозиционных кандидатов не останавливают даже массовые задержания их участников. Поэтому, как объясняет Максак, происходящее может быть попыткой официального Минска показать существование угрозы внутренней безопасности Беларуси. Таким образом власть страны может легитимизировать определенные агрессивные проявления со стороны правоохранительных органов.

"Вполне возможно, что это и в интересах Лукашенко для того, чтобы дестабилизировать ситуацию, а потом, на фоне этого, "завинтить гайки" и устранить всех своих конкурентов", — согласен и Сунгуровский.

В пользу этой версии говорит еще и то, что на днях Лукашенко намекал, что в Беларуси могут устроить "майдан" с подачи иностранной частной военной компании.

"Госсекретарь (Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков) правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато „майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Ранее Delo.ua сообщало, что изменилось в Беларуси за последние годы, почему избирательная кампания в стране пошла не по привычному сценарию и есть ли вероятность, что Александр Лукашенко, бессменно руководящий страной уже 26 лет, покинет свой пост.