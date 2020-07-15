Беларусь из-за выборов президента охватили стихийные протесты — МВД задерживает людей

После того, как Центральная избирательная комиссия Беларуси отказала бывшему председателю правления "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико (он считался основным оппонентом Александра Лукашенко) в регистрации кандидатом в президенты, Минск и другие города страны захлестнули стихийные акции.

Выборы президента страны, напомним, должны состояться 9 августа, сообщает Deutsche Welle.

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Во вторник, 14 июля, ЦИК Беларуси объявил, что не будет регистрировать кандидатами в президенты страны Бабарико, а также экс-руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало. В случае с первым, отказ мотивировали письмом из Комитета госконтроля о его "противоправной деятельности". При этом с 18 июня Бабарико вместе с сыном Эдуардом находится СИЗО — политику предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. Белорусские правозащитники признали его политзаключенным, а международная организация Amnesty International — узником совести.

Портал tut.by, со ссылкой на сторону защиты, пишет, что Бабарико обратился в комитет по правам человека ООН. "Сообщение Виктора Бабарико содержит в том числе запрос о срочных мерах, а именно, чтобы комитет по правам человека (ООН — Delo.ua) выразил просьбу государству не препятствовать его участию в президентских выборах, чтобы он мог эффективно пользоваться своими правами как претендент в кандидаты, включая доступ к СМИ, избирателям и членам своего штаба", — отметили адвокаты экс-кандидата Наталья Мацкевич и Дмитрий Лаевский.

Сторона защиты отметила, что комитет по правам человека ООН подтвердил регистрацию индивидуального сообщения. В частности, бывший глава Белгазпромбанка пожаловался на нарушение 9 статьи международного пакта о гражданских и политических правах в виде необоснованного задержания и заключения его под стражу. "Став участником Первого факультативного протокола в пакте в 1992 году, Республика Беларусь признала компетенцию комитета по правам человека принимать и рассматривать сообщения от лиц, которые заявляют, что государством нарушены их права, предусмотренные пактом", — напомнили адвокаты.

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В комитете ООН отметили — обращение Бабарико поступило еще 6 июля, а индивидуальному сообщению присвоен регистрационный номер 3788/2020. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что отказ властей Белоруси регистрировать кандидатами Бабарико и Цепкало подрывает демократичность выборов и ограничивает возможности волеизъявления избирателей страны. Вместе с тем ЦИК допустил до участия в выборах пять кандидатов, включая действующего президента Александра Лукашенко, супругу популярного блогера Сергея Тихановского Светлану, бывшего депутата парламента Анну Канопацкую, председателя Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергея Череченя и сопредседателя общественного объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева.

Из-за таких действия руководства страны, в Беларуси вспыхнули стихийные митинги. В частности, во вторник было задержано около 280 человек. Об этом сообщает белорусское издания "Вясна", опубликовавшее поименный список задержанных. Только в Минске в милицию доставили больше 200 человек. Были также задержания в Бресте, Гомеле, Гродно, Пружанах, Бобруйске, Солигорске и Столбцах. При этом некоторые местные СМИ пишут, что задержанных в столице Беларуси заставили стоять в автозаках на полу на коленях, лицом в сиденье и с руками, заведёнными за голову. Задерживали во время акций и представителей СМИ — по данным Белорусской ассоциации журналистов можно говорить минимум о 10 журналистах, которых увезли в отделения.

Промежуточный итог с сегодняшних протестов в Беларуси: на мирной акции в поддержку Бабарико и Цепкало быстро начались жесткие задержания. На данный момент известно о 119 задержанных в Минске. Протесты пока не закончились. Репортаж DW — смотрите со звуком! pic.twitter.com/8OnXPMOakF — DW на русском (@dw_russian) July 14, 2020

Очень жесткие кадры из Минска: ОМОН без разбора избивает протестующих, люди кричат, кто-то пытается убежать pic.twitter.com/DGhVW31GFi — DW на русском (@dw_russian) July 14, 2020

В Минске задержанных распихивают не только по автозакам, сотрудники в штатском на проспекте тоже работают. И выглядят задержания, мягко говоря, странно pic.twitter.com/eDSouNiRxX — DW на русском (@dw_russian) July 14, 2020

В Минске, к 19.45 вторника проспект Независимости в центре города был перекрыт, на нем к этому времени уже собралось несколько сотен человек. У собравшихся при себе не было флагов или плакатов с лозунгами — они просто шли по улице, хлопая в ладоши. Проезжавшие мимо машины сигналили в знак солидарности с участниками шествия. Кроме пеших участников акции, на проспекте Независимости собралось множество велосипедистов. СМИ отмечают, что к этой акции не призывал ни один из потенциальных кандидатов в президенты Беларуси: ее анонсировал в интернете известный белорусский блогер и журналист Степан Путило (Nexta).

Автозаки увозят задержанных, участники акции в Минске кричат и свистят вслед автозакам pic.twitter.com/Lin1NtzxlR — DW на русском (@dw_russian) July 14, 2020

В Минске начались задержания, ОМОН разъединяет протестующих pic.twitter.com/kGdTkCeR4G — DW на русском (@dw_russian) July 14, 2020

В итоге, милиция вынуждена была перекрыть ряд улиц, после того как автомобилисты начали тормозить и сигналить. После 22:00 по местному времени в Минске были также закрыты отдельные станции метро, а на ряде участков проспекта Независимости отключено освещение.

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Напомним, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси отказалась регистрировать экс-банкира Виктора Бабарико, который сейчас находится в СИЗО из-за обвинений в коррупции, кандидатом на президентских выборах 9 августа 2020 года. Причиной такого решения председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина указала "несоответствие декларации о доходах и помощь иностранных государств и организаций в финансировании кампании".