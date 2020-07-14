ЦИК Беларуси не зарегистрировала главного оппонента Лукашенко кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси отказалась регистрировать экс-банкира Виктора Бабарико, который сейчас находится в СИЗО из-за обвинений в коррупции, кандидатом на президентских выборах 9 августа 2020 года. Причиной такого решения председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина указала "несоответствие декларации о доходах и помощь иностранных государств и организаций в финансировании кампании".

Решение было принято на заседании Центризбиркома Беларуси 14 июля, сообщает "Еврорадио".

В частности, Ермошина сослалась на не указанные в декларации Бабарико доходы, которые он получал во время "преступной деятельности", руководя "организованной преступной группой", а также на то, что он использовал "незаконную иностранную помощь".

Как отмечает издание, председатель ЦИК Беларуси тезисно озвучила информацию следствия в отношении Бабарико и заявила, что, несмотря на то, что его вина в суде не доказана, Центрибирком "доверяет органам, которые ведут это расследование".

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Напомним, Виктор Бабарико до мая 2020 года возглавлял "Белгазпромбанк", белорусскую дочку "Газпромбанка", который, в свою очередь, принадлежит российскому "Газпрому".

Свою должность Бабарико покинул после объявления о намерении принять участие в президентских выборах в Беларуси. Сразу после этого правоохранители начали оказывать давление на банк, в частности, проводить обыски. А действующий президент страны Александр Лукашенко обвинил Бабарико в коррупции. 18 июня он и его сын Эдуард были задержаны.

Как заявил позднее Лукашенко, Бабарико задержали по его поручению.