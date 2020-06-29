Лукашенко прогнозирует "очень интересные выборы" в Беларуси и допускает Майдан

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нынешние выборы президента будут очень интересными, а после голосования будет еще интереснее.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Выборы будут очень интересные, а после выборов будет еще интереснее. Это я обещаю", — отметил Лукашенко.

При этом он не исключил, что ситуация в Беларуси может привести к местному Майдану.

По словам президента Беларуси, все начинается постепенно — расшатывается обстановка внутри страны, идет наступление на действующую власть, происходит "слом власти".

Кроме того, Лукашенко заявил, что лично поручил открыть уголовные дела против его политических оппонентов, потому что они хотят расшатать страну изнутри.

В частности, речь идет о блогере Сергее Тихановском, которого задержали в конце мая после митинга для сбора подписей. Оппозиционера обвиняют "в организации и подготовке акций, которые грубо нарушили общественный порядок". Из-за задержания ему не удалось подать документы как кандидата в президенты, поэтому вместо него зарегистрировалась его жена Светлана Тихановская.

"Да, я дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так сделал? Я переживал за свою страну, за которую я пока отвечаю. И буду отвечать всегда — в любом качестве", — сказал Лукашенко, добавив, что Тихановского вроде бы финансируют из-за рубежа.

Глава Беларуси также заявил, что по его поручению задержали и его главного оппонента — Виктора Бабарико.

"Все страдают: ах, Лукашенко посадил (Бабарико)... Мы действуем по закону, как это было всегда", — заверил Лукашенко.

Напомним, Бабарико до мая 2020 года возглавлял "Белгазпромбанк", белорусскую дочку "Газпромбанка", который, в свою очередь, принадлежит российскому "Газпрому".

Свою должность Бабарико покинул после объявления о намерении принять участие в президентских выборах в Беларуси. Сразу после этого правоохранители начали оказывать давление на банк, в частности, проводить обыски. А действующий президент страны Лукашенко обвинил Бабарико в коррупции.

Сейчас оппонент вместе с сыном Эдуардом находится в СИЗО.

Как сообщалось, парламент Беларуси назначил проведение очередных президентских выборов на 9 августа 2020 года.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в республике не будут переноситься, несмотря на эпидемию коронавируса. По его словам, они должны состояться в соответствии с конституционными сроками.

7 декабря 2019 года сотни жителей Минска вышли на акцию протеста на фоне визита президента Беларуси Александра Лукашенко в РФ, где он должен был встретиться с главой России Владимиром Путиным. Участие в нескольких акциях протеста принимали более 700 человек.

Позже президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что согласен на интеграцию республики с Россией, но при равных экономических условиях для предприятий.

8 января 2020 года в Брюсселе состоялась церемония подписания Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом об упрощении выдачи виз и Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.