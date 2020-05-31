Политика 1 час назад

В Беларуси проходят массовые пикеты за кандидатов в президенты от оппозиции (ВИДЕО)

В Минске в середине дня активисты насчитали более 2000 участников политической акции

Массовый пикет в Беларуси. Фото: RFE/RL Массовый пикет в Беларуси. Фото: RFE/RL
Массовый пикет в Беларуси. Фото: RFE/RL

В столице Беларуси и других городах в воскресенье, 31 мая, проходят массовые пикеты в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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"Формально на пикетах проходит сбор подписей за выдвижение кандидатами в президенты Светланы Тихановской — жены популярного блогера Сергея Тихановского, которого к сбору подписей не допустили, — а также других оппозиционных кандидатов. Оппозиционные лидеры говорят, что регистрация кандидатов маловероятна, но сбор подписей можно использовать для усиления протестной активности", — говорится в сообщении.

Указано, что в Минске в середине дня активисты насчитали более 2000 желающих поставить подписи. Известно, что многолюдные акции проходят и в других городах страны.

Отмечается также, что участники пикетов возмущены задержанием Тихановского. Сторонники блогера считают, что его задержание на днях — провокация. Всего были задержаны более 10 активистов оппозиции.

Ранее в воскресенье в Минске задержали одного из лидеров оппозиции Николая Статкевича.

Белорусские правозащитники сообщают также о задержаниях в Витебске, Гомеле и Кобрине.

Напомним, выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Зарегистрированы инициативные группы в поддержку 15 кандидатов, в том числе действующего главы государства Александра Лукашенко.

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В сентябре Россия и Беларусь договорились о едином Налоговом и Гражданском кодексе на уровне "Союзного государства".

Как сообщалось, 7 декабря сотни жителей Минска вышли на акцию протеста на фоне визита президента Беларуси Александра Лукашенко в РФ, где он должен был встретиться с Владимиром Путиным. Участие в нескольких акциях протеста принимали более 700 человек.

Позже президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что согласен на интеграцию республики с Россией, но при равных экономических условиях для предприятий.

8 января 2020 года в Брюсселе состоялась церемония подписания Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом об упрощении выдачи виз и Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

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