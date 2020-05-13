Политика 30 минут назад

Кабмин запретил украинцам выезжать в Беларусь по украинскому паспорту

Изменения коснутся только выезда граждан Украины в Беларусь, а при въезде из Беларуси можно будет использовать паспорт гражданина Украины

Кабмин запретил украинцам выезжать в Беларусь по украинскому паспорту Кабмин запретил украинцам выезжать в Беларусь по украинскому паспорту
Фото: 5 канал

Сегодня, 13 мая, Кабинет министров Украины частично приостановил действие соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду, сообщает "Интерфакс-Украина".

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По информации агентства, постановление предусматривает упразднение с 1 сентября 2020 года пункта соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан, который давал возможность пересечения гражданами Украины границы между двумя странами на основании паспорта гражданина Украины.

Изменения коснутся только выезда граждан Украины в Беларусь, а при въезде из Беларуси можно будет использовать паспорт гражданина Украины.

Напомним, с 1 марта 2020 года пересечение границы с Российской Федерацией будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ.

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Российское гражданство за 2019 год получили около полмиллиона украинцев.

В сентябре Россия и Беларусь договорились о едином Налоговом и Гражданском кодексе на уровне "Союзного государства". 

Как сообщалось, 7 декабря сотни жителей Минска вышли на акцию протеста на фоне визита президента Беларуси Александра Лукашенко в РФ, где он должен был встретиться с Владимиром Путиным. Участие в нескольких акциях протеста принимали более 700 человек.

Позже президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что согласен на интеграцию республики с Россией, но при равных экономических условиях для предприятий.

8 января 2020 года в Брюсселе состоялась церемония подписания Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом об упрощении выдачи виз и Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

 

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